Кавун — це не лише популярний літній смаколик, а й надзвичайно корисний продукт, який значно покращує якість раціону та підтримує здоров’я серцево-судинної системи.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на профільне видання Healthline.

Вітаміни та кардіопротекторний ефект

Попередні дослідження показали, що люди, які регулярно споживають кавун, отримують значно більше необхідних поживних речовин. Зокрема, йдеться про клітковину, магній, калій, вітаміни С та А, а також лікопін й інші каротиноїди.

Огляд наукових праць за 2025 рік засвідчив, що кавун містить велику кількість амінокислоти L-цитрулін, яка має виражений кардіопротекторний ефект. Це підтверджує і дослідження 2022 року, яке довело, що L-цитрулін допомагає знизити артеріальний тиск та зменшити жорсткість артерій, особливо у людей із кардіометаболічними факторами ризику (наприклад, схильністю до діабету 2 типу).

«Кавун є чудовим доповненням до загального здорового раціону, оскільки він містить калій, лікопін і цитрулін, які синергетично допомагають підтримувати артеріальний тиск і кровообіг», — зазначає Мішель Рутенштейн, дієтолог із профілактичної кардіології клініки EntirelyNourished.

Крістін Кіркпатрік, дієтолог із відділення оздоровлення та профілактичної медицини Клівлендської клініки, додає, що користь для судин пов’язана зі сполуками, які стимулюють вироблення оксиду азоту. Проте Мішель Рутенштейн наголошує: для реального зниження ризику інфарктів та інсультів кавун має бути лише частиною повноцінної серцево-судинної дієти.

Харчова цінність та способи вживання

Кавун більш ніж на 91 відсоток складається з води та майже не містить жирів. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у 100 грамах сирого кавуна міститься 30 калорій, 0,2 г жирів, 0,61 г білка, 7,55 г вуглеводів, 6,2 г цукру та 0,4 г клітковини.

Споживання кавуна напряму асоціюється з кращим травленням, покращенням стану шкіри, зменшенням м’язового болю та зниженням запалень і резистентності до інсуліну.

Щоб урізноманітнити раціон, Мішель Рутенштейн радить додавати кавун у смузі, салати з сиром фета та м’ятою, робити з нього гаспачо або поєднувати з горіхами чи грецьким йогуртом. Своєю чергою Крістін Кіркпатрік пропонує робити кавуновий фреш, додавати ягоду до кисломолочного сиру, смажити на грилі як гарнір або ж заморожувати у вигляді фруктового льоду.