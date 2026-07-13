Багато людей після обіду відчувають втому та зниження концентрації. Однак експерти стверджують, що короткий денний сон може не лише повернути бадьорість, а й покращити пам’ять, настрій і працездатність.

Про це повідомляють Новини Планети із посиланням на EatingWell.

Фахівці зазначають, що найкращий час для короткої дрімоти — між 13:00 та 15:00. Саме в цей період організм природно переживає спад активності через циркадні ритми, тому короткий відпочинок допомагає відновити сили, не порушуючи нічний сон.

За словами дієтологині Даніель Смайлі, денний сон варто розглядати як спосіб відновлення, а не заміну повноцінному нічному відпочинку.

«Якщо мені потрібно було б обрати один ідеальний проміжок для денного сну, я б рекомендувала ранній післяобідній час», — пояснила експертка.

Дослідження показують, що сон тривалістю 10–30 хвилин допомагає підвищити уважність, швидкість мислення та продуктивність, а також зменшує сонливість. Крім того, навіть нетривала дрімота сприяє кращому засвоєнню нової інформації та зміцненню пам’яті.

Експерти також зазначають, що денний сон позитивно впливає на фізичне відновлення. Під час сну організм активніше відновлює тканини, поповнює запаси енергії та підтримує процеси, необхідні для відновлення м’язів після фізичних навантажень.

Водночас фахівці наголошують, що денний сон не повинен компенсувати хронічне недосипання. Для здорового відпочинку важливо дотримуватися стабільного режиму сну, регулярно займатися фізичною активністю, не вживати кофеїн у другій половині дня, харчуватися збалансовано та створювати комфортні умови для нічного сну.

На думку дослідників, саме поєднання здорових звичок і короткої дрімоти в першій половині дня дозволяє підтримувати високий рівень енергії, концентрації та гарного самопочуття.