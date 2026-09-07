Геологічна формація в горах східної Туреччини знову опинилася в центрі уваги науковців. Дослідники отримали свіжі дані аналізу ґрунту, які можуть наблизити світ до розгадки таємниці біблійного Ноєвого ковчега.
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Спори навколо об’єкта Дурупінар, який візуально нагадує величезний корабель, тривають ще з 1950-х років. Новий хімічний аналіз показав, що всередині цієї структури концентрація органічних речовин утричі вища, ніж у землі поруч. Крім того, турецькі науковці зафіксували там підвищений на 38% рівень калію, що зазвичай є характерним для деревної золи.
«Різниця між зразками всередині та зовні статистично вражає. Якби це була звичайна гірська порода, що осипалася навколо каменю, то ґрунт був би однаковим», — заявив дослідник Ендрю Джонс.
За його словами, експерти більше не запитують, чи просто це схоже на човен. Тепер головна загадка полягає в тому, чому ця підземна структура з прямими кутами та високим вмістом вуглецю ідеально збігається з біблійними розмірами ковчега.
«Поточні дані з кожним днем посилюють ймовірність того, що це дійсно ковчег», — зазначив доктор Дженкер Атіла з Університету Сівас Джумхурієт.
Науковець використав передовий радар, розроблений для ВПС США, щоб створити детальну 3D-модель підземелля. Дослідники цілеспрямовано шукали порожнини або дерев’яні залишки конструкції. Остаточні результати масштабного сканування обіцяють оприлюднити вже за два місяці.