Геологічна формація в горах східної Туреччини знову опинилася в центрі уваги науковців. Дослідники отримали свіжі дані аналізу ґрунту, які можуть наблизити світ до розгадки таємниці біблійного Ноєвого ковчега.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

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Спори навколо об’єкта Дурупінар, який візуально нагадує величезний корабель, тривають ще з 1950-х років. Новий хімічний аналіз показав, що всередині цієї структури концентрація органічних речовин утричі вища, ніж у землі поруч. Крім того, турецькі науковці зафіксували там підвищений на 38% рівень калію, що зазвичай є характерним для деревної золи.

«Різниця між зразками всередині та зовні статистично вражає. Якби це була звичайна гірська порода, що осипалася навколо каменю, то ґрунт був би однаковим», — заявив дослідник Ендрю Джонс.

За його словами, експерти більше не запитують, чи просто це схоже на човен. Тепер головна загадка полягає в тому, чому ця підземна структура з прямими кутами та високим вмістом вуглецю ідеально збігається з біблійними розмірами ковчега.

«Поточні дані з кожним днем посилюють ймовірність того, що це дійсно ковчег», — зазначив доктор Дженкер Атіла з Університету Сівас Джумхурієт.

Науковець використав передовий радар, розроблений для ВПС США, щоб створити детальну 3D-модель підземелля. Дослідники цілеспрямовано шукали порожнини або дерев’яні залишки конструкції. Остаточні результати масштабного сканування обіцяють оприлюднити вже за два місяці.