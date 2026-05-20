Печінка — головний фільтр нашого організму, але деякі щоденні продукти здатні серйозно їй зашкодити та спровокувати небезпечні захворювання. На основі досліджень експерти виділили п’ять найгірших продуктів та харчових звичок, які руйнують здоров’я печінки.

Жирна їжа

Картопля фрі, бургери та інший фастфуд — найгірший вибір для вашої печінки. Якщо їсти забагато продуктів із високим вмістом насичених жирів, органу стає важко виконувати свою роботу. З часом це може призвести до запалення, а згодом — до утворення рубців на тканинах, що відомо як цироз.

Цукор

Надлишок солодкого завдає серйозного удару по печінці, оскільки одна з її функцій полягає в перетворенні цукру на жир. Якщо ви зловживаєте солодощами, печінка виробляє занадто багато жиру, який починає накопичуватися. У довгостроковій перспективі це загрожує розвитком метаболічної стеатозної хвороби печінки (ожирінням печінки).

Солодкі напої

Замість води багато хто звикає пити солодку газовану воду або популярні спортивні напої. Хоча зрідка їх можна собі дозволити, вони містять величезну кількість зайвих калорій та цукру, що перевантажує печінку. Звичайна питна вода допомагає уникнути зневоднення і дозволяє органу функціонувати значно краще.

Алкоголь

Надмірне вживання спиртного руйнує клітини печінки і невідворотно веде до цирозу. Шкідливим є навіть епізодичне зловживання алкоголем (наприклад, чотири порції за раз для жінок і п’ять для чоловіків). Експерти радять суворо обмежувати спиртне, а за наявності проблем зі здоров’ям — повністю від нього відмовитися.

Паковані снеки

Головна проблема магазинних чипсів та солодкої випічки полягає в тому, що вони переповнені цукром, сіллю та шкідливими жирами. Щоб уникнути спокуси з’їсти шкідливий снек, фахівці радять планувати перекуси заздалегідь і брати на роботу здорові альтернативи — наприклад, яблуко або трохи горіхів.