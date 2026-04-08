Багато людей щодня непомітно руйнують своє когнітивне здоров’я. Неврологи попереджають: популярна звичка не лише погіршує пам’ять, але й змушує мозок старіти значно швидше, призводячи до його фізичного зменшення.

Фахівці наголошують, що малорухливий спосіб життя є одним із найголовніших ворогів нашої нервової системи. Тривале сидіння провокує стрімке зниження когнітивних функцій та нейродегенеративні зміни. Дослідження показують, що надмірна пасивність призводить до стоншення ділянок мозку, які відповідають за формування спогадів, зокрема гіпокампа. Тривожним є те, що цей процес відбувається навіть у тих людей, які кілька разів на тиждень займаються спортом, але решту часу проводять у кріслі чи на дивані.

«Коли ви залишаєтеся малорухливими протягом тривалого часу, кровотік суттєво знижується. Це позбавляє клітини мозку оптимального рівня кисню та поживних речовин, необхідних для їхньої роботи. По суті, сидіння краде у мозку ресурси для підтримки його структури, що веде до ранньої деменції», — пояснює нейропсихологиня Меган Гленн.

Окрім кисневого голодування, брак руху блокує процес нейропластичності — здатності мозку створювати нові зв’язки. Також сидіння суттєво погіршує контроль рівня цукру в крові, коливання якого б’ють по розумових здібностях. Неврологи нагадують і про тісний зв’язок із серцево-судинною системою: малорухливість сприяє утворенню тромбів, які можуть викликати мікроінсульти та прискорити деградацію мозку. Водночас навіть помірні фізичні навантаження працюють як безкоштовні ліки, прискорюючи кровообіг та очищаючи нейрони від шкідливих речовин.

Щоб зупинити передчасне старіння мозку, лікарі радять максимально інтегрувати рух у свою щоденну рутину. Не обов’язково одразу йти до тренажерного залу — достатньо встановити нагадування на телефоні та щогодини вставати для короткої розминки. Чудовими рішеннями стануть використання столів для роботи стоячи, регулярні піші прогулянки під час обідньої перерви або вибір сходів замість ліфта. Головне правило — розбивати довгі періоди сидіння активністю, щоб зберегти ясність розуму до глибокої старості.