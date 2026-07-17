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Вагітна Соломія Вітвіцька поділилася новими фото та зробила щире зізнання

Автор: Денис Коротинський

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Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка очікує на народження дитини, поділилася з підписниками новою серією світлин. На опублікованих кадрах вона позує у чорній сукні, а допис супроводила коротким, але змістовним зізнанням про своє ставлення до краси.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram

Фото телеведучої швидко зібрали тисячі вподобань і десятки коментарів, у яких шанувальники засипали її компліментами та побажаннями.

Соломія Вітвіцька пояснила, що для неї означає краса

У своєму Instagram ведуча наголосила, що краса не має нічого спільного з ідеальними параметрами чи зовнішньою бездоганністю.

«Краса — це не про ідеальність. Це про внутрішній стан. Щастя в дрібницях», — написала Соломія Вітвіцька.

Підписники підтримали її думку, зазначивши, що вагітність їй дуже личить, а сама телеведуча виглядає щасливою та гармонійною.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram

Шанувальники засипали ведучу компліментами

У коментарях користувачі мережі відзначили природність і щирість телеведучої. Багато хто написав, що саме внутрішній спокій і позитивний настрій роблять її образ особливо привабливим.

Сама ж Соломія продовжує ділитися моментами свого життя з підписниками, демонструючи, що очікування дитини може бути не лише хвилюючим, а й щасливим періодом, наповненим теплими емоціями.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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