Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка очікує на народження дитини, поділилася з підписниками новою серією світлин. На опублікованих кадрах вона позує у чорній сукні, а допис супроводила коротким, але змістовним зізнанням про своє ставлення до краси.

Фото телеведучої швидко зібрали тисячі вподобань і десятки коментарів, у яких шанувальники засипали її компліментами та побажаннями.

Соломія Вітвіцька пояснила, що для неї означає краса

У своєму Instagram ведуча наголосила, що краса не має нічого спільного з ідеальними параметрами чи зовнішньою бездоганністю.

«Краса — це не про ідеальність. Це про внутрішній стан. Щастя в дрібницях», — написала Соломія Вітвіцька.

Підписники підтримали її думку, зазначивши, що вагітність їй дуже личить, а сама телеведуча виглядає щасливою та гармонійною.

Шанувальники засипали ведучу компліментами

У коментарях користувачі мережі відзначили природність і щирість телеведучої. Багато хто написав, що саме внутрішній спокій і позитивний настрій роблять її образ особливо привабливим.

Сама ж Соломія продовжує ділитися моментами свого життя з підписниками, демонструючи, що очікування дитини може бути не лише хвилюючим, а й щасливим періодом, наповненим теплими емоціями.