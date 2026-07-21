В Іспанії археологи виявили вісім добре збережених підошов сандалій, сплетених із трави еспарто. Радіовуглецевий аналіз показав, що деяким із них понад 2300 років, тобто вони були виготовлені ще до приходу римлян на Піренейський півострів.

Про це повідомляє Pyrenae.

Як знахідка пролила світло на життя давніх шахтарів

Знахідку зробили під час дослідження давнього гірничодобувного поселення Уріум у районі Ріотінто на південному заході Іспанії. Сандалі лежали у двох зольних насипах поруч із давньою металургійною майстернею, де також знайшли кошики та мотузки з рослинних волокон. Саме шар золи допоміг органічним матеріалам зберегтися до наших днів.

Радіовуглецевий аналіз трьох підошов показав різний вік знахідок. Одна датується I століттям нашої ери, тоді як дві інші були виготовлені приблизно між IV і II століттями до нашої ери. Це свідчить, що місцеві жителі використовували таке взуття задовго до встановлення римського панування.

Як виготовляли давнє взуття

Мікроскопічне дослідження підтвердило, що сандалі плели з жорсткої трави еспарто (Stipa tenacissima). Майстри спочатку створювали вузькі плоскі косички, після чого багаторазово намотували їх, формуючи підошву. Для найміцніших частин використовували товсті шнури, а для кріплень — тонші й еластичніші волокна.

Дослідники зазначають, що конструкція взуття була ретельно продуманою. Поєднання різних типів волокон забезпечувало одночасно міцність і гнучкість, а це свідчить про високий рівень ремісничої майстерності давніх майстрів.

Через крихкий стан знахідок археологи створили їхні тривимірні цифрові моделі та провели мікрокомп’ютерну томографію. Це дозволило детально дослідити внутрішню будову плетіння без ризику пошкодити артефакти.

Фахівці наголошують, що взуття з рослинних матеріалів дуже рідко зберігається протягом тисячоліть. Саме тому колекція з Ріотінто є однією з найцінніших знахідок такого типу, адже вона відкриває нові подробиці про повсякденне життя, ремесла та технології людей, які жили на території сучасної Іспанії понад два тисячоліття тому.