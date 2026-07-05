У Єгипті археологи зробили відкриття, яке допомагає краще зрозуміти, як зароджувалися технології будівництва знаменитих пірамід. Під час розкопок на археологічній пам’ятці Джабаль-ат-Тайр у провінції Мінья дослідники виявили дві гробниці віком близько 5 тисяч років, які датуються ранньодинастичним періодом. Їхні особливості свідчать, що давні будівельники володіли складними інженерними знаннями задовго до появи Великих пірамід.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Popular Mechanics.

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За словами дослідників, нововиявлені поховальні споруди мають багато спільного з усипальницею царя Хор-Дена, одного з правителів Першої династії, яка була зведена приблизно у 2950 році до нашої ери в Абідосі. Саме ця гробниця вважається найбільшою серед поховань свого часу та включала центральну поховальну камеру, ритуальні приміщення, просторі сховища і понад сотню допоміжних кімнат.

Стародавні будівельники вже знали основи інженерії

Особливу увагу археологів привернула конструкція першої гробниці. Її стіни навмисно зробили ширшими біля основи та поступово звужували догори. Такий принцип будівництва допомагав правильно розподіляти вагу споруди й підвищував її стійкість. На думку вчених, це є одним із найдавніших доказів того, що єгипетські майстри добре розуміли принципи структурної інженерії ще за кілька століть до спорудження знаменитих пірамід Гізи.

Гробниці були побудовані з великих кам’яних блоків, які робітники транспортували вручну. Усередині першої споруди археологи виявили сліди обробки каменю та дерев’яні елементи, що використовувалися для зміцнення стін. Друга гробниця збереглася ще краще — більшість її кам’яних блоків залишилися на своїх первісних місцях.

Археологи знайшли поховання різних епох

Розкопки на території Джабаль-ат-Тайр показали, що ця місцевість використовувалася як кладовище протягом тисячоліть. Крім ранньодинастичних гробниць, дослідники виявили ще давніші поховання додинастичного періоду. У них збереглися людські останки у скорченому положенні, загорнуті в рослинні мати, а поруч лежав характерний для культури Накада II–III керамічний посуд із чорними краями.

Також археологи знайшли поховання Пізнього періоду Давнього Єгипту, де збереглися залишки дерев’яних трун. Це свідчить, що некрополь використовувався від додинастичних часів і майже до завершення епохи незалежних єгипетських фараонів.

Розкопки тривають

Фахівці Верховної ради у справах старожитностей Єгипту вважають, що нові знахідки допоможуть простежити еволюцію давньоєгипетської поховальної архітектури — від простих цегляних поховань до грандіозних пірамід, які сьогодні є символом країни.

У Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту зазначили, що дослідження на пам’ятці тривають. Археологи переконані, що під шарами піску можуть приховуватися нові гробниці та цінні артефакти, які відкриють ще більше подробиць про ранню історію однієї з найдавніших цивілізацій світу.