В Антарктиді знайшли гігантське яйце віком 68 мільйонів років

Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття на крижаному континенті — вони розкопали найбільше з відомих науці яєць із м’якою шкаралупою. Вік загадкової знахідки сягає приблизно 68 мільйонів років. Дослідники підозрюють, що гігантську кладку могла залишити грізна вимерла рептилія — колосальний мозазавр.

Про це повідомляє науковий журнал Nature.

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Скам’янілість вражає своїми масштабами: вона сягає близько 29 сантиметрів у довжину та 20 сантиметрів у ширину. За розмірами цей об’єкт поступається хіба що кладкам вимерлих слонових птахів, проте серед яєць із неміцною м’якою оболонкою є абсолютним світовим рекордсменом. Об’єкт датували пізнім крейдяним періодом, коли Антарктида була значно теплішою, а її води кишіли гігантськими хижаками.

Кісток зародка всередині не виявилося, тому вчені не можуть зі стовідсотковою впевненістю вказати на конкретний вид тварини. Через це скам’янілості надали окрему назву — Antarcticoolithus bradyi.

Оболонка виявилася тонкою та слабо мінералізованою, дуже подібною до кладок сучасних ящірок і змій, а не динозаврів. Палеонтолог Лукас Лежандр із колегами зазначив, що поруч раніше викопували рештки мозазаврів. Це наштовхнуло науковий світ на сміливу гіпотезу. Раніше вважалося, що ці гігантські морські хижаки народжували виключно живих дитинчат просто у воді.

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Тепер фахівці припускають інший сценарій: мозазаври могли виношувати яйця всередині тіла майже до повного розвитку дитинчати і відкладати їх безпосередньо перед вилупленням.

Те, що яйце з м’якою оболонкою взагалі вціліло крізь десятки мільйонів років, науковці називають дивом. Зазвичай такі структури швидко згнивають. Зберегти реліквію допомогли специфічні умови дна: майже повна відсутність кисню та унікальний хімічний склад осадів зупинили розкладання і вберегли яйце загадкового хижака для сучасних людей.