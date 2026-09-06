Наука

В Антарктиді знайшли гігантське яйце віком 68 мільйонів років

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття на крижаному континенті — вони розкопали найбільше з відомих науці яєць із м’якою шкаралупою. Вік загадкової знахідки сягає приблизно 68 мільйонів років. Дослідники підозрюють, що гігантську кладку могла залишити грізна вимерла рептилія — колосальний мозазавр.

Про це повідомляє науковий журнал Nature.

Скам’янілість вражає своїми масштабами: вона сягає близько 29 сантиметрів у довжину та 20 сантиметрів у ширину. За розмірами цей об’єкт поступається хіба що кладкам вимерлих слонових птахів, проте серед яєць із неміцною м’якою оболонкою є абсолютним світовим рекордсменом. Об’єкт датували пізнім крейдяним періодом, коли Антарктида була значно теплішою, а її води кишіли гігантськими хижаками.

Кісток зародка всередині не виявилося, тому вчені не можуть зі стовідсотковою впевненістю вказати на конкретний вид тварини. Через це скам’янілості надали окрему назву — Antarcticoolithus bradyi.

Оболонка виявилася тонкою та слабо мінералізованою, дуже подібною до кладок сучасних ящірок і змій, а не динозаврів. Палеонтолог Лукас Лежандр із колегами зазначив, що поруч раніше викопували рештки мозазаврів. Це наштовхнуло науковий світ на сміливу гіпотезу. Раніше вважалося, що ці гігантські морські хижаки народжували виключно живих дитинчат просто у воді.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Тепер фахівці припускають інший сценарій: мозазаври могли виношувати яйця всередині тіла майже до повного розвитку дитинчати і відкладати їх безпосередньо перед вилупленням.

Те, що яйце з м’якою оболонкою взагалі вціліло крізь десятки мільйонів років, науковці називають дивом. Зазвичай такі структури швидко згнивають. Зберегти реліквію допомогли специфічні умови дна: майже повна відсутність кисню та унікальний хімічний склад осадів зупинили розкладання і вберегли яйце загадкового хижака для сучасних людей.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Вчені з’ясували точну пору року, коли астероїд знищив динозаврів на Землі

Денис Коротинський -
Близько 66 мільйонів років тому гігантський астероїд діаметром 10...

Потужна сонячна буря спричинила масштабні збої GPS: вчені такого ще не бачили

Денис Коротинський -
Потужна сонячна буря, яка накрила Землю в листопаді 2025...

Вчені попередили мільйони людей у Каліфорнії про загрозу сильного землетрусу

Денис Коротинський -
Американські вчені підвищили оцінку ймовірності сильного землетрусу в районі...

Вчені вирахували «кінець світу» на 13 листопада: що станеться насправді

Денис Коротинський -
У мережі знову поширюється твердження, що вчені нібито визначили...