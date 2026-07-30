Лазерне сканування амазонських джунглів виявило сотні монументальних споруд цивілізації Акуїрі. За оцінками вчених, колись на територіях, які нині здаються безлюдними, могли проживати до трьох мільйонів людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на журнал Nature.

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Що виявили під тропічним лісом

Цивілізація Акуїрі існувала приблизно від 600 року до нашої ери до 850 року нашої ери. Її представники споруджували геометрично правильні рови та земляні вали, які могли бути церемоніальними центрами або уособлювати божеств.

Будівельники не мали металевих знарядь і в’ючних тварин, однак створювали величезні об’єкти та з’єднували їх дорогами. До недавнього часу культура залишалася майже невідомою, оскільки регіон вважали практично безлюдним незайманим лісом.

У 2024 році вчені просканували майже 4500 квадратних кілометрів у бразильських штатах Акрі та Амазонас. Лідар, установлений на літаку, надсилав близько 30 лазерних імпульсів на квадратний метр і дозволяв бачити рельєф крізь густі крони дерев.

Скільки споруд і людей могло бути в Амазонії

Дослідники зафіксували 432 овальні та багатокутні геогліфи, причому майже 400 із них виявили вперше. Супутникові знімки виявилися приблизно вп’ятеро менш ефективними за повітряне лазерне сканування.

Після поширення результатів на всю територію Акуїрі площею близько 183 тисяч квадратних кілометрів загальну кількість споруд оцінили у 30 тисяч. Середня площа геогліфа становила три гектари, а найбільші займали до 50 гектарів. Рови сягали 12 метрів завширшки та п’яти метрів завглибшки.

«Масштаб і точність цих споруд просто вражають уяву», — заявив професор Гельсінського університету Мартті Пярссінен.

Для спорудження та утримання одного геогліфа могло знадобитися близько 300 людей. Тому в період розквіту між 100 і 300 роками нашої ери населення цивілізації оцінюють у 1,25–3 мільйони осіб.

Як жили Акуїрі та чому вони зникли

Розкопки понад 40 об’єктів показали, що геогліфи використовували для зборів, політичних рішень, ритуальних танців, бенкетів, спортивних змагань та ігор із м’ячем. Навколо них, імовірно, стояли довгі будинки, у яких жили по кілька сімей.

Акуїрі активно змінювали довкілля: випалювали бамбукові зарості, вирощували кукурудзу, гарбузи й маніок, а також саджали бразильські горіхи та персикові пальми.

«Уявлення про Амазонію як про незайманий дикий край — значною мірою міф», — наголосив Пярссінен.

Причини занепаду цивілізації залишаються невідомими. Подальші дослідження мають знайти житлові споруди навколо геогліфів і підтвердити розрахунки щодо чисельності населення.