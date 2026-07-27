Ураган «Фаусто», який сформувався у східній частині Тихого океану, наближається до Гавайських островів. За прогнозами американських метеорологів, у вівторок і середу циклон пройде поблизу архіпелагу, ослабнувши до рівня тропічного шторму.

Про це повідомляє Національна метеорологічна служба США.

Синоптики попереджають, що траєкторія та інтенсивність циклону ще можуть змінитися. Тому твердження про гарантований прямий удар по Гаваях наразі є передчасним: офіційний прогноз передбачає проходження «Фаусто» поблизу островів.

Коли ураган «Фаусто» наблизиться до Гаваїв

За останніми прогнозами, «Фаусто» проходитиме поблизу Гаваїв упродовж вівторка та середи. Очікується, що перед наближенням до архіпелагу він втратить силу й перетвориться на тропічний шторм. Після проходження островів циклон продовжить рух на захід.

«Фаусто» отримав статус урагану 20 липня. На певному етапі швидкість постійного вітру в ньому сягала близько 140 кілометрів на годину, що відповідало першій категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Наведені в окремих повідомленнях дані про вітер понад 100 миль на годину та другу категорію не підтверджуються доступними бюлетенями Національного центру спостереження за ураганами.

Яким островам загрожує негода

Наслідки наближення циклону можуть відчути Оаху, Мауї, Молокаї, Ланаї, Кауаї та Великий острів. Найбільша небезпека прогнозується на східному узбережжі, де очікують різке посилення хвиль і сильні прибережні течії.

Національна метеорологічна служба оголосила попередження через високий прибій. На східному узбережжі Оаху та Великого острова висота хвиль може сягати приблизно 3–4 метрів. Купання в таких умовах становитиме небезпеку навіть для досвідчених плавців.

Синоптики також допускають посилення поривчастого вітру та локальні зливи. Їхня інтенсивність залежатиме від того, наскільки близько центр шторму пройде до островів. Найбільше опадів традиційно очікують у навітряних і гірських районах.

Чи вдарить «Фаусто» безпосередньо по Гаваях

Прогностичні моделі показують кілька можливих траєкторій циклону, однак вони не є прогнозами окремих «ударів» по кожному острову. Так звані spaghetti models демонструють діапазон розрахунків і рівень невизначеності, а не точний маршрут урагану.

Станом на останні офіційні повідомлення метеорологи очікують, що «Фаусто» пройде поблизу Гаваїв як тропічний шторм. Проте навіть без безпосереднього виходу центру циклону на сушу він здатний спричинити небезпечний прибій, сильні течії, зливи та пориви вітру.

Що радять жителям і туристам

Місцевим жителям і туристам рекомендують стежити за повідомленнями Національної метеорологічної служби та виконувати вказівки рятувальників. У період високого прибою краще не заходити у воду й уникати скелястих берегів, хвилерізів та інших ділянок, які можуть накривати хвилі.

Особливо небезпечними є розривні течії — вузькі потоки води, які швидко відносять людину від берега. У разі потрапляння в таку течію не варто плисти просто проти неї: необхідно рухатися паралельно до берега, доки потік не ослабне, а потім повертатися до суші.