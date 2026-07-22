18-річна американська акторка Кейлі Хоттл, яка здобула популярність завдяки ролі Джії у фільмах про Годзіллу та Кінг-Конга, загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у штаті Меріленд.

Про це повідомляє TMZ.

«Наші серця з родиною Кейлі, її друзями, однокласниками та всіма, хто знав і любив її у цей надзвичайно важкий час», — повідомили у Техаській школі для глухих.

Аварія сталася вранці 22 липня. Автомобіль Honda Accord, у якому перебувала Кейлі як пасажирка, з’їхав із дороги та врізався в кювет. За попередніми даними, причиною ДТП стало перевищення швидкості. Водій, якому 19 років, отримав травми, що не загрожують життю, ще один пасажир від госпіталізації відмовився.

Про смерть доньки повідомив її батько Джошуа Хоттл під час прямої трансляції у Facebook. За його словами, медики зв’язалися з ним після аварії та повідомили, що дорогою до лікарні серце Кейлі зупинилося.

Хоттл народилася у родині, де всі члени сім’ї були глухими. Світову популярність їй принесла роль Джії — дівчинки, яка спілкувалася з Кінг-Конгом мовою жестів у стрічках «Godzilla vs. Kong» (2021) та «Godzilla x Kong: The New Empire» (2024). Для зйомок сценарій спеціально адаптовували американською жестовою мовою за участю її батьків.

Після виходу першого фільму колега Кейлі, актор Александр Скашгорд, назвав її справжньою зіркою стрічки та відзначив її талант і професіоналізм. Окрім ролей у кіно, вона знімалася у серіалі Magnum P.I., брала участь у соціальних кампаніях на підтримку людей із порушеннями слуху та займалася легкою атлетикою у школі.