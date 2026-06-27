Під знаменитими лісами Каліфорнії геологи виявили раніше невідомий активний сейсмічний розлом Шайвлі. Ця небезпечна підземна структура прихована в окрузі Гумбольдт у зоні стику відразу трьох масивних тектонічних плит.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Ознаки тектонічної активності вперше ідентифікували завдяки технології лазерного сканування поверхні LiDAR. Детальний аналіз зміщень осадових порід показав, що за останні 20 тисяч років ця тріщина вже спровокувала щонайменше чотири надзвичайно потужні землетруси. Щоб остаточно підтвердити свої розрахунки, науковці вирили дослідницьку траншею завдовжки понад 30 метрів, яка дозволила візуально вивчити глибинну будову зсувів.

«Ми відчували впевненість у розрахунках, але нам потрібно було дослідити це місце шляхом розкопок. Згодом ми підтвердили, що це дуже чітко виражений зворотний розлом», — розповів геолог Марк Гемпфілл-Гейлі.

Наразі фахівці нанесли на карту лише перші три кілометри розлому. Проте навіть цієї площі вистачить для генерації підземних поштовхів магнітудою 5,6 бала.

Експерти підозрюють, що лінія Шайвлі тягнеться значно далі та може з’єднуватися з відомою системою Сан-Андреас або зоною субдукції Каскадія. Якщо ця геологічна гіпотеза підтвердиться, структура отримає потенціал для створення катастрофічних землетрусів силою від 7 балів. Це створює пряму загрозу для інфраструктури всієї Північної Каліфорнії.

Зараз регіон перебуває у стані підвищеної напруженості. Днями Каліфорнія зазнала найсильнішого землетрусу за останні сорок років, епіцентр якого зафіксували поблизу розлому Маакама. Поштовхи поширилися на сотні кілометрів уздовж Західного узбережжя, досягнувши території Орегону. Згідно з даними геологічної служби США, ймовірність повторних струсів у цій місцевості протягом найближчого тижня становить 90 відсотків.