Вчені попереджають, що три міста у штаті Вашингтон (США) можуть бути повністю знищені за лічені хвилини, якщо з гори Рейнір раптово зійде масивний вулканічний селевий потік. Цей вулкан вважається найнебезпечнішим у країні, а в зоні потенційного ураження проживає понад 60 000 осіб.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Popular Mechanics.

Що таке лахари та в чому їхня підступність

Лахари — це швидкоплинні вулканічні селеві потоки, здатні стирати з лиця землі цілі населені пункти. Вони утворюються, коли вода стрімко змішується з пухкими породами, попелом та уламками на схилах вулкана.

Головна небезпека полягає в тому, що для сходження лахару не обов’язкове виверження. Вчені наголошують, що катастрофу можуть спровокувати зсуви ґрунту, сильні дощі, танення льодовиків або навіть незначні землетруси. Вулкан Рейнір, розташований приблизно за 100 кілометрів від Сіетла, густо вкритий льодовиками та нестабільними вулканічними породами, що створює ідеальні умови для формування катастрофічних грязьових потоків.

«Лахари є надзвичайно небезпечними, оскільки це складні явища, які сильно змінюються під час руху. Вони можуть як збільшуватися в об’ємах, так і розріджуватися», — пояснює вулканолог Національного автономного університету Мексики Лізет Кабальєро Гарсія.

Три міста під загрозою «раптового удару»

За словами колишнього геофізика Вулканічної обсерваторії Каскадних гір Енді Локхарта, міста Ортінг, Пюаллап та Самнер лежать безпосередньо на шляху ймовірної катастрофи, яка може статися практично без попередження. Раптовий обвал на західному схилі Рейніра здатен спрямувати грязьовий потік до цих населених пунктів лише за 30 хвилин. До моменту наближення до міст висота стіни з бруду та уламків може сягати десятків метрів.

Найбільше фахівців лякає так званий «лахар без попередження» — потік, що сходить без очевидних сейсмічних чи вулканічних сигналів. Найбільша загроза нависла над містом Ортінг через його обмежені шляхи евакуації та постійне зростання населення: якщо дороги заблокують затори, жителі опиняться в пастці.

Історичний досвід та підготовка до неминучого

Історія вже знає подібні катастрофи:

Осцеольський грязьовий потік: Один із найбільших лахарів в історії США стався тисячі років тому після часткового обвалу Рейніра. Потік переніс обсяг уламків, еквівалентний 1,5 мільйонам олімпійських басейнів, на відстань понад 350 кілометрів.

Виверження Сент-Геленс (1980 рік): Найбільш смертоносний сучасний лахар у США. Потоки бруду зруйнували понад 200 будинків, 300 кілометрів доріг і 27 мостів.

Розуміючи неминучість нової катастрофи, екстрені служби проводять масштабні навчання. 23 квітня відбулася одна з найбільших у світі евакуацій через загрозу лахару: понад 45 000 учнів та співробітників із більш ніж 20 шкіл тренувалися відходити на височини.

Вчені продовжують вдосконалювати системи раннього попередження та створювати комп’ютерні моделі потоків. Проте вони визнають: зміна клімату лише посилює небезпеку, оскільки танення льодовиків і часті сильні шторми роблять вулкан ще більш нестабільним.