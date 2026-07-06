У США тривають пошуки 78-річного Ентоні Чавеса, колишнього співробітника Лос-Аламоської національної лабораторії (LANL). Після появи нових деталей ця історія викликала значний резонанс, адже, за даними журналістів, учений міг бути пов’язаний із дослідженнями, які стосувалися передових квантових технологій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, 4 травня 2025 року Чавес вийшов зі свого будинку в штаті Нью-Мексико та безслідно зник. Він залишив удома ключі, гаманець і нещодавно придбаний автомобіль, а також не взяв із собою телефон чи інші засоби зв’язку. Друзі стверджують, що чоловік любив походи, однак того дня був одягнений не для тривалої прогулянки.

Над чим міг працювати вчений

Як повідомляє Daily Mail, із посиланням на матеріали розслідування, один із колег Чавеса розповів правоохоронцям, що той міг працювати над дослідженнями, пов’язаними з квантовою суперпозицією. За словами співрозмовника, ці роботи теоретично могли стосуватися технологій, які в майбутньому здатні зробити можливим переміщення об’єктів на великі відстані.

Водночас жодних доказів того, що подібні технології були створені або існували в практичному вигляді, немає. Йдеться лише про інформацію, яка з’явилася в межах журналістського розслідування.

Розглядають і версію шпигунства

Колишній помічник директора Відділу кримінальних розслідувань ФБР Кріс Свекер заявив, що серед можливих версій необхідно розглядати і контршпигунський напрямок. За його словами, іноземні спецслужби десятиліттями намагаються отримати доступ до американських наукових розробок, особливо тих, що стосуються ядерних і ракетних технологій.

Експерт також звернув увагу, що за останній рік безвісти зникли ще кілька людей, які були пов’язані з секретними дослідженнями. Серед них — співробітниця Лос-Аламоської лабораторії Мелісса Касіас, тіло якої згодом знайшли в національному лісі, а також відставний генерал ВПС США Вільям Ніл Маккасланд, якого досі розшукують.

Попри численні припущення, офіційних доказів, що ці випадки пов’язані між собою або мають стосунок до шпигунства, наразі не оприлюднено. Лос-Аламоська національна лабораторія також не коментує, над якими саме проєктами працював Ентоні Чавес після виходу на пенсію, а розслідування його зникнення триває.