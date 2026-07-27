Археологи в Сальвадорі зробили незвичайне відкриття, яке може пролити світло на життя народів Центральної Америки ще до розквіту цивілізації майя. Під шаром вулканічного попелу вони знайшли поховання віком майже три тисячі років, у якому людський скелет лежав обличчям донизу, а поруч була керамічна посудина у формі морської черепахи.

Про знахідку повідомило Міністерство культури Сальвадору.

Де знайшли давнє поховання

Поховання виявили 2 липня в муніципалітеті Антігуо-Кускатлан, що поблизу столиці Сан-Сальвадора. Воно перебувало під товстим шаром вулканічного попелу, який утворився після виверження кратера План-де-ла-Лагуна приблизно між 850 і 830 роками до нашої ери.

Археологи датують знахідку середнім докласичним періодом Мезоамерики (1000–400 роки до н. е.). Саме тоді місцеві спільноти переходили до осілого способу життя, активно займалися землеробством і формували складніші суспільні структури.

Чому поховання зацікавило вчених

Особливу увагу дослідників привернуло положення скелета — людина була похована обличчям донизу, що трапляється доволі рідко. Біля руки померлого також лежала керамічна посудина у формі морської черепахи, яка, ймовірно, мала ритуальне значення.

Раніше в Антігуо-Кускатлані вже знаходили сліди давніх поселень, сільськогосподарської діяльності та розписну кераміку. Крім того, окремі поховання в цьому районі дослідники пов’язували з можливими ритуальними жертвопринесеннями.

Чи могла людина стати жертвою ритуалу

Однією з версій є те, що нове поховання може бути пов’язане з людськими жертвопринесеннями. Ще у 1970-х роках американський археолог Вільям Р. Фаулер під час розкопок у Чальчуапі, неподалік від місця нинішньої знахідки, виявив 33 людські скелети зі слідами зв’язування. Дослідник припустив, що це могли бути полонені, принесені в жертву.

Втім, сучасні археологи наголошують, що поки що робити остаточні висновки зарано. Незвичне положення тіла може пояснюватися не стратою, а особливостями поховального обряду або давніми космологічними уявленнями місцевого населення.

Що означає керамічна черепаха

Однією з найцікавіших деталей поховання стала керамічна посудина у вигляді морської черепахи. На думку археологів, вона могла символізувати релігійні або космологічні уявлення давніх мешканців регіону.

Деякі дослідники припускають, що черепаха могла бути пов’язана з Поясом Оріона, який у пізнішій астрономічній традиції майя асоціювався зі священною подорожжю між світами. Однак ця гіпотеза поки що не підтверджена й потребує подальших досліджень.

Коли стануть відомі результати дослідження

Через крихкий стан решток археологи закріпили поховання гіпсовою оболонкою перед транспортуванням до лабораторії. Там фахівці проведуть комплексні хімічні та антропологічні дослідження.

Аналізи мають допомогти встановити вік людини, особливості її харчування, спосіб життя та можливу причину смерті. Перші результати науковці очікують отримати приблизно через рік.