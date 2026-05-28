Очільник NASA Джаред Айзекман заявив, що нещодавно розсекречені файли про НЛО викривають роки незрозумілих інцидентів, які урядові установи не розслідували належним чином.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю глави космічного агентства телеканалу FOX News.

Реальні феномени замість «зелених чоловічків»

В інтерв’ю Айзекман зазначив, що розсекречені відео, фотографії та документи демонструють дивні об’єкти, зафіксовані військовими сенсорами по всьому світу. За його словами, йдеться не про розбиті кораблі чи тіла іншопланетян, а про цілком реальні незрозумілі явища.

Багато з цих справ десятиліттями залишалися схованими в урядових базах даних, поки президент США Дональд Трамп не наказав відомствам переглянути старі записи, дослідити секретні архіви та оприлюднити знайдене. Після цього адміністрація Трампа випустила дві партії раніше засекречених документів у рамках нової ініціативи з розкриття інформації. Очікується, що найближчими тижнями додаткові матеріали оприлюднять й інші відомства, зокрема ЦРУ.

Чому уряд приховував інформацію

Протягом десятиліть багато записів щодо НЛО залишалися під замком через кілька ключових причин:

Секретність часів Холодної війни та питання національної безпеки.

Страх викриття чутливих військових технологій, виявлених радіолокаційними системами або сенсорами.

Побоювання адміністрацій щодо суспільної реакції, інституційного збентеження та поширення теорій змови навколо розслідувань.

Ера «громадянської науки»

Айзекман схвально оцінив дії президента, зазначивши, що тепер урядові агенції серйозно ставляться до цього питання і надають дані для аналізу громадськості.

«Зараз це громадянська наука. Погляньте на наші файли, скажіть, що ви думаєте», — закликав очільник NASA.

Він додав, що йому невідомо про будь-які файли з інформацією про тіла іншопланетян. Натомість публікуються старі задокументовані спостереження, які раніше просто ховали у шухляду. Керівник NASA запропонував розглядати ці матеріали як зростаючу колекцію незрозумілих інцидентів, відкритих для громадського контролю. Сучасні технології надають як ніколи багато даних, але за словами Айзекмана, іноді звичайна повітряна куля чи ракета може виглядати як «незрозумілий феномен» лише через незвичний ракурс зйомки.

Невиконані обіцянки попередників

У минулому президенти Білл Клінтон і Джиммі Картер також обіцяли оприлюднити файли про НЛО. Під час виборчої кампанії 1976 року Картер запевняв, що відкриє всі секретні урядові дані, але після обрання відмовився від цього, пославшись на інтереси національної безпеки. У 1997 році Клінтон наказав провести офіційний перегляд відомого «Розуеллського інциденту» 1947 року, проте розслідування дійшло висновку, що аварія була пов’язана зі звичайною висотною метеорологічною кулею.

Натомість Дональд Трамп під час нещодавнього засідання Кабінету міністрів заявив: