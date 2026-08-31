На водосховищі Віллістон у канадській провінції Британська Колумбія помітили незвичайний плавучий острів, вкритий деревами. Він був приблизно 70 метрів завширшки та 140 метрів завдовжки — фактично розміром із футбольне поле. Однак найдивніше сталося пізніше: за кілька тижнів величезна ділянка просто зникла з того місця, де її бачили раніше.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Незвичайний острів першим помітив човняр, який зробив фото та відео. Згодом кадри передали місцевому жителю Роккі Ейвері, а він опублікував їх у соцмережах. Чоловік також вирішив попередити BC Hydro, оскільки поблизу мали проводити великий рибальський турнір і плавуча маса могла становити небезпеку для човнів.

«Це було досить дивовижне видовище. За 40 років у цьому регіоні я ніколи не бачив нічого подібного», — розповів Роккі Ейвері.

Спочатку навіть представники BC Hydro сумнівалися, що острів справжній. Речник компанії Боб Гаммер пояснив, що через велику кількість контенту, створеного штучним інтелектом, до фотографій поставилися обережно. Однак супутникові знімки підтвердили: величезний плавучий острів справді перебував на водосховищі.

Та вже до 5 серпня його не було на попередньому місці. У BC Hydro зазначили, що це не обов’язково означає, що острів затонув. Через вітер і течію він міг переміститися на значну відстань та опинитися у більш захищеній частині водосховища біля берега.

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Фахівці також запропонували пояснення, звідки взявся такий острів. За однією з версій, біля берега протягом багатьох років накопичувалися корчі, деревина та інші природні залишки. З часом ця маса стала достатньо стійкою, щоб на ній почали рости дерева та інша рослинність.

Нещодавно через сніг і сильні дощі водосховище Віллістон заповнилося до максимальної позначки. У червні та липні BC Hydro навіть відкривала водоскиди. Саме високий рівень води міг відірвати сформовану роками ділянку від берега, після чого вітер виніс її у відкрите водосховище. У компанії зазначили, що такого високого рівня води тут не спостерігали близько 14 років.

Подібне явище не є унікальним. Плавучі острови вже помічали в інших частинах світу, зокрема на озері Вікторія в Африці та озері Чіппева у штаті Вісконсин у США.