Російська влада не має наміру припиняти війну проти України та продовжує робити ставку на затяжне протистояння. У Кремлі розраховують виснажити Україну та її західних партнерів, водночас перебільшуючи власні успіхи на фронті.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль не відмовляється від планів захопити Донбас

За даними ISW, російський журналіст Дмитро Колезєв опублікував інтерв’ю з чинним генералом ЗС РФ, який на умовах анонімності заявив, що командування доповідає Володимиру Путіну про можливість повного захоплення Донбасу до кінця 2026 року.

«Російське командування доповідає Путіну, що окупаційні війська нібито зможуть повністю захопити Донбас до кінця 2026 року», – зазначив співрозмовник.

Водночас генерал назвав такий сценарій малоймовірним, адже для його реалізації Росії необхідно щомісяця поповнювати армію на 55–60 тисяч військових.

Росія може готувати нову мобілізацію

За словами співрозмовника журналіста, Кремль продовжує дотримуватися стратегії «війни на виснаження», очікуючи, що тривалий конфлікт послабить Україну та зменшить підтримку Заходу.

Крім того, в ISW звернули увагу на заяву Дмитра Пєскова про те, що так звана «спеціальна військова операція» стала «справжньою війною». На думку аналітиків, така риторика може свідчити про підготовку російського суспільства до нової хвилі мобілізації.

«Оцінка Путіним ситуації на фронті дедалі більше розходиться з реальністю», – підсумували експерти ISW.

Аналітики вважають, що найближчим часом Кремлю доведеться обирати між продовженням війни з ризиком внутрішньої дестабілізації та реальними мирними переговорами.