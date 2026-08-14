Світ

У Греції поширюється небезпечний вірус: кількість заражень зростає

Автор: Гончаренко Людмила

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У Греції різко зросла кількість заражень вірусом Західного Нілу, який передається переважно через укуси інфікованих комарів. Станом на 13 серпня в країні підтвердили 110 випадків, дев’ять людей померли.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Euronews.

За один тиждень виявили 45 нових випадків

Лише протягом останнього тижня в Греції зареєстрували 45 нових випадків зараження. У 81 із 110 пацієнтів вірус уразив центральну нервову систему та спричинив такі тяжкі стани, як енцефаліт, менінгіт або гострий млявий параліч.

Усі дев’ятеро померлих були старшими за 65 років. Станом на 13 серпня у лікарнях залишалися 35 пацієнтів, із них 16 перебували у відділеннях інтенсивної терапії. Найактивніше вірус циркулює в регіоні Аттика, де розташовані Афіни.

Вірус Західного Нілу переносять комарі

Люди заражаються вірусом переважно після укусу інфікованого комара. Більшість випадків минає без симптомів, однак у частини людей можуть виникати гарячка, головний біль, слабкість та біль у м’язах. Найнебезпечнішими є випадки з ураженням нервової системи.

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Найбільший ризик тяжкого перебігу мають люди похилого віку та пацієнти з певними хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом. Грецькі медики очікують нових випадків у найближчі тижні та закликають захищатися від укусів комарів.

Станом на сьогодні місцеві випадки зараження вірусом Західного Нілу вже фіксували у дев’яти країнах Європи. ECDC повідомляє про 429 випадків від початку сезону передачі вірусу.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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