Світ

У Європі зафіксували третій випадок небезпечної лихоманки

Автор: Денис Коротинський

Дата:

В Іспанії підтвердили третій у 2026 році випадок кримсько-конголезької геморагічної гарячки — небезпечного вірусного захворювання, яке переважно передається через укуси кліщів. Один із трьох пацієнтів помер.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Gaceta Médica.

Останній випадок зараження зафіксували в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча. Інфекцію підтвердили у 71-річного чоловіка, якого госпіталізували. Людей, які контактували з ним, взяли під медичне спостереження.

Усі випадки цього року зафіксували в Іспанії

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у 2026 році в Європі виявили три випадки кримсько-конголезької геморагічної гарячки — усі в Іспанії.

У кожному випадку зараження пов’язували з укусом кліща. Вірус також може передаватися під час тісного контакту з кров’ю або іншими біологічними рідинами інфікованої людини.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Хвороба зазвичай починається раптово. Серед симптомів — висока температура, сильний головний біль, озноб, біль у м’язах і суглобах, нудота, блювання та біль у животі. У тяжких випадках можливі кровотечі та крововиливи на шкірі.

ECDC стежить за поширенням небезпечного вірусу

Кримсько-конголезька геморагічна гарячка може мати тяжкий перебіг і в окремих випадках завершуватися смертю. Саме тому ECDC посилено відстежує випадки зараження та поширення кліщів, здатних переносити вірус.

Водночас нинішні випадки в Іспанії не свідчать про масове поширення хвороби Європою. Найбільшу увагу фахівці приділяють регіонам, де поширені кліщі-переносники.

Для зниження ризику зараження рекомендують використовувати репеленти, носити закритий одяг на природі та оглядати тіло після перебування в місцях, де можуть бути кліщі.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Лукашенко вигадав нову причину війни в Україні: до чого тут корупція

Гончаренко Людмила -
Олександр Лукашенко виступив із новою заявою про повномасштабну війну...

У Росії заявили про атаку 54 дронів: у порту Усть-Луга спалахнула пожежа

Гончаренко Людмила -
У ніч проти 14 серпня Ленінградську область РФ атакували...

У Греції поширюється небезпечний вірус: кількість заражень зростає

Гончаренко Людмила -
У Греції різко зросла кількість заражень вірусом Західного Нілу,...

У США розсекретили нові файли про НЛО: серед них — 150-метровий трикутник

Денис Коротинський -
У США оприлюднили чергову добірку розсекречених матеріалів про невідомі...