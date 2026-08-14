В Іспанії підтвердили третій у 2026 році випадок кримсько-конголезької геморагічної гарячки — небезпечного вірусного захворювання, яке переважно передається через укуси кліщів. Один із трьох пацієнтів помер.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Gaceta Médica.

Останній випадок зараження зафіксували в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча. Інфекцію підтвердили у 71-річного чоловіка, якого госпіталізували. Людей, які контактували з ним, взяли під медичне спостереження.

Усі випадки цього року зафіксували в Іспанії

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у 2026 році в Європі виявили три випадки кримсько-конголезької геморагічної гарячки — усі в Іспанії.

У кожному випадку зараження пов’язували з укусом кліща. Вірус також може передаватися під час тісного контакту з кров’ю або іншими біологічними рідинами інфікованої людини.

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Хвороба зазвичай починається раптово. Серед симптомів — висока температура, сильний головний біль, озноб, біль у м’язах і суглобах, нудота, блювання та біль у животі. У тяжких випадках можливі кровотечі та крововиливи на шкірі.

ECDC стежить за поширенням небезпечного вірусу

Кримсько-конголезька геморагічна гарячка може мати тяжкий перебіг і в окремих випадках завершуватися смертю. Саме тому ECDC посилено відстежує випадки зараження та поширення кліщів, здатних переносити вірус.

Водночас нинішні випадки в Іспанії не свідчать про масове поширення хвороби Європою. Найбільшу увагу фахівці приділяють регіонам, де поширені кліщі-переносники.

Для зниження ризику зараження рекомендують використовувати репеленти, носити закритий одяг на природі та оглядати тіло після перебування в місцях, де можуть бути кліщі.