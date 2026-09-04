Під час масштабних розкопок на території відомого некрополя Саккара єгипетська археологічна місія натрапила на монументальну гробницю епохи Середнього царства, датовану орієнтовно XX століттям до нашої ери. Поховання належало високопоставленому вельможі та було обладнане рідкісним сакральним елементом — масивними «хибними дверима».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Особливу увагу науковців привернула кам’яна імітація дверного отвору, яка за давньоєгипетськими віруваннями слугувала магічним каналом для переходу душі з потойбіччя до світу живих за жертвоприношеннями. Крім порталу, в головній камері збереглися ритуальний кам’яний жертовник та спеціальний басейн для омивання.

Збережені ієрогліфи дозволили дізнатися ім’я господаря усипальниці — Сехентіу-Птах. Він мав статус царського камергера, наглядача за будівництвом фараона, зберігача сувоїв, верховного писаря та навіть жерця богині правосуддя Маат, що свідчить про колосальний вплив при дворі.

«Саккара буквально переповнена похованнями давньоєгипетських чиновників практично всіх історичних періодів, причому чимало гробниць прикрашено написами та рельєфами видатної якості», — наголосив археолог із профільного міністерства доктор Магді Шакер.

Поряд з основною кімнатою дослідники розкрили мережу глибоких вертикальних шахт із поховальним інвентарем. Найціннішою частиною знахідки стали понад сотня фаянсових статуеток-ушебті — фігурок помічників, покликаних виконувати всю важку роботу замість господаря у загробному житті.

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Наразі всі артефакти та кісткові рештки передані до лабораторій для точного датування, після чого відреставровані двері та коштовності виставлять у місцевому музеї.