Президент США Дональд Трамп у вівторок проведе в Білому домі окремі зустрічі з Володимиром Зеленським і Беньяміном Нетаньягу. Переговори стосуватимуться війни Росії проти України, протистояння з Іраном та американської підтримки союзників.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Euronews.

Про що Зеленський говоритиме з Трампом у Білому домі

Першим із президентом США зустрінеться Володимир Зеленський. Український лідер спробує заручитися подальшою підтримкою Вашингтона більш ніж через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Напередодні він заявив, що Україна розраховує на допомогу США та прагне завершити війну гідним миром.

Зустріч відбудеться на тлі посилення далекобійних атак між Україною та Росією. Російська влада заявила про понад 390 українських безпілотників, які нібито атакували Московський регіон протягом ночі. Повідомлялося також про пошкодження житлових будинків, однак незалежного підтвердження масштабів атаки немає.

«Ми готуємося до зустрічі з президентом Сполучених Штатів і його командою. Сподіваюся, США продовжать підтримувати Україну і ми зможемо завершити цю війну гідним миром», — сказав Зеленський.

Відносини між ним і Трампом неодноразово були напруженими, проте останніми тижнями американський президент пом’якшив риторику щодо Києва.

Після повернення Трампа до влади США значною мірою припинили прямі постачання зброї Україні. Натомість діє програма PURL, за якою європейські країни купують американське озброєння для подальшої передачі Києву. Вашингтон водночас продовжує надавати розвідувальну підтримку та доступ до супутникового зв’язку Starlink.

Що Трамп і Нетаньягу обговорять щодо Ірану та Гази

Після переговорів із Зеленським Трамп прийме прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Це буде їхня перша особиста зустріч після початку війни з Іраном. Очікується, що ситуація навколо Тегерана стане центральною темою розмови.

«Насамперед ми обговоримо Іран. Наша мета — гарантувати безпеку та розширити коло миру навколо нас», — заявив Нетаньягу перед від’їздом із Ізраїлю.

Лідери також можуть торкнутися відновлення переговорів з Іраном, реалізації угоди між Ізраїлем і Ліваном та відбудови сектора Гази.

Переговори покажуть, як Вашингтон намагається одночасно сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні та контролювати наслідки військової ескалації на Близькому Сході. Для адміністрації Трампа ці зустрічі стануть перевіркою здатності утримувати баланс між підтримкою союзників і тиском на них заради політичних домовленостей.