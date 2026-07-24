Президент США Дональд Трамп підтвердив, що голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати 24 вересня. Однією з ключових тем майбутніх переговорів стане розвиток і регулювання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, питання розвитку технологій штучного інтелекту він уже обговорював із китайським лідером під час свого візиту до Пекіна на початку цього року. Тепер сторони планують продовжити діалог уже у Вашингтоні.

Трамп назвав головну тему переговорів

«Президент Сі приїжджає 24 вересня. Ми говорили про це, коли я був у Пекіні, і будемо говорити про це знову», — заявив Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч.

Очікується, що переговори також стосуватимуться двосторонніх відносин між США та Китаєм, а також інших міжнародних питань.

До візиту готуються заздалегідь

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провели переговори, під час яких обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів. За їхніми словами, сторони прагнуть визначити сфери співпраці, щоб забезпечити успішний візит.

Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі захищатиме національні інтереси США, так само як Пекін відстоюватиме власні. Водночас, за його словами, це не виключає можливості діалогу та співпраці.

Нагадаємо, у травні 2026 року Дональд Трамп уперше за дев’ять років відвідав Китай. Тоді разом із ним до Пекіна прибула велика американська бізнес-делегація, а серед головних тем переговорів були штучний інтелект, торговельні відносини та ситуація навколо Ірану.