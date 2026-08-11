Температурні рекорди на Землі можуть перетворитися з виняткових подій на дедалі звичніше явище. Нове моделювання показало: з кожним додатковим градусом потепління тропічного суходолу шанси перевищити історичний максимум зростають приблизно на 35%.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Geophysical Research Letters.

Екстремальна спека випереджає середнє потепління

Науковці проаналізували кліматичні моделі CMIP6 та встановили, що найспекотніші дні над суходолом нагріватимуться приблизно на 30–40% швидше, ніж середня температура тропічного суходолу.

За сценарієм SSP2-4.5 середня температура тропічного суходолу до 2100 року може зрости приблизно на 2,5°C порівняно з початком століття. Водночас показники найекстремальнішої денної спеки збільшаться приблизно на 3–3,5°C.

Рекордні температури можуть стати звичними

Дослідники взяли за орієнтир найвищу температуру суходолу за 1980–2014 роки. Розрахунки показали, що кожен додатковий 1°C потепління збільшує шанси перевищення цього показника приблизно на 35%.

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У середньому кліматичні моделі прогнозують близько 42 років із 75 у період 2026–2100 років, коли цей історичний поріг може бути перевищений. Таким чином, температури, які раніше вважалися рекордними, у другій половині століття можуть спостерігатися значно частіше.

Де буде найспекотніше

Географія найсильнішої спеки, за прогнозами, суттєво не зміниться. Основними осередками залишатимуться посушливі та напівпосушливі райони Близького Сходу, прилеглої Південної Азії та Північної Африки.

Автори наголошують, що середнє глобальне потепління саме по собі не показує повної картини: найбільш екстремальні температури можуть зростати набагато швидше.