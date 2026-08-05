Міжнародна група вчених отримала нові докази того, що знаменитий Кривавий водоспад в Антарктиді живиться давньою морською водою, яка опинилася в пастці під льодовиком понад мільйон років тому. Дослідження допомогло пояснити походження одного з найзагадковіших природних явищ планети.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на журнал Nature Geoscience.

Звідки взялася червона вода під льодовиком

Кривавий водоспад розташований на краю льодовика Тейлора у Східній Антарктиді. Його багряний колір пояснюється високою концентрацією двовалентного заліза, яке під час контакту з повітрям швидко окиснюється та набуває іржавого відтінку.

Щоб встановити походження цієї води, дослідники проаналізували 167 зразків води, донних відкладень і повітря, використавши сучасні методи генетичного секвенування.

У результаті вони виявили значну кількість еукаріотичних мікроорганізмів, генетично споріднених із сучасними морськими організмами. Це стало одним із головних доказів того, що під льодовиком збереглася давня океанічна вода.

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Як морська вода опинилася під льодом

За оцінками науковців, понад мільйон років тому, під час періоду потепління, рівень Світового океану був вищим, ніж сьогодні. Після відступу моря наступ льодовика ізолював частину морської води в підземному резервуарі.

Дослідники також перевірили припущення, що морські мікроорганізми могли потрапити вглиб Антарктиди разом із сильними вітрами. Проте аналіз повітря показав, що їхня кількість там мізерна, тому ця гіпотеза не підтвердилася.

Науковці вважають, що унікальна екосистема Кривавого водоспаду існує в ізоляції протягом понад мільйона років. Надалі вони планують детальніше дослідити її генетичний склад, щоб краще зрозуміти історію льодовиків Антарктиди та механізми виживання життя без сонячного світла.