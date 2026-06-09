Під багатокілометровим крижаним щитом Східної Антарктиди науковці виявили колосальну геологічну структуру. Цей прихований масив, що складається з тридцяти з’єднаних між собою басейнів, може переписати історію формування континентів та пояснити розпад стародавнього суперконтиненту Гондвана.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому виданніNature Geoscience.

Міжнародна команда під керівництвом геофізика Еджидіо Армаділло з Генуезького університету склала найточнішу карту підлідного рельєфу. Вони виявили величезну провінцію віялоподібних басейнів Східної Антарктиди (EAFBP). Структура розширюється до узбережжя так, ніби хтось розтягнув край континенту навколо центральної точки, утворюючи гігантське геологічне віяло, що простягається вздовж узбережжя майже на 2000 кілометрів.

Щоб зробити це відкриття, вчені змоделювали вигляд континенту без його крижаного покриву, об’єм якого становить близько 27 мільйонів кубічних кілометрів. Величезна маса льоду постійно тисне на корінну породу. За розрахунками фахівців, якби цей лід раптом зник, земна кора Антарктиди піднялася б угору щонайменше на один кілометр. Для створення фінальної моделі дослідники об’єднали дані радарних, гравітаційних, сейсмічних та магнітних вимірювань.

Радіальне розташування басейнів ідеально збігається з тектонічним процесом так званого обертального розширення. Науковці припускають, що ця масивна зона розлому сформувалася ще до повного розпаду суперконтиненту Гондвана. Більше того, саме вона могла стати тією слабкою ланкою в земній корі, яка згодом спрямувала фізичне відділення Антарктиди від Австралії.

Вивчення цієї прихованої провінції має не лише історичне значення. Оскільки виявлені басейни лежать під половиною льодовикового щита Східної Антарктиди, їхній рельєф безпосередньо впливає на швидкість та напрямок руху сучасних льодовиків. Крім того, активні тектонічні рухи під час розкриття цього «віяла» логічно пояснюють появу найвищих підлідних гірських систем континенту — гір Гамбурцева та Трансантарктичного хребта.