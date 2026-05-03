У Данії археологи за допомогою металошукачів виявили дві рідкісні стародавні монети, викарбувані понад тисячу років тому. Срібні пенні містять детальну символіку, яка безпосередньо пов’язана з біблійними пророцтвами про кінець світу та Книгою Об’явлення.

На одній стороні цих унікальних артефактів зображений Агнець Божий, що височіє над грецькими літерами Альфа і Омега. Згідно з християнською теологією та апокаліптичними видіннями апостола Івана, ці літери означають «Початок і Кінець», підкреслюючи абсолютну владу Бога над часом та історією. Агнець, своєю чергою, уособлює розп’ятого, але переможного Ісуса Христа, який єдиний гідний відкрити сувій історії та ініціювати Страшний суд.

Монети, відомі як пенні Agnus Dei, були викарбувані в Англії близько 1009 року за наказом короля Етельреда II. У той час країна потерпала від безперервних і кривавих нападів вікінгів. Англійський правитель звернувся до релігії, сподіваючись, що потужний теологічний символізм на грошах забезпечить державі божественний захист від загарбників.

Однак, як зазначають дослідники Національного музею Данії, цей план зазнав цілковитого краху. Парадоксально, але скандинавським язичникам настільки сподобалися ці срібні вироби з екзотичними мотивами, що вони просто забрали їх із собою додому як трофеї. Напади на англійські землі при цьому не припинилися, а самі монети вікінги, найімовірніше, використовували як звичайні прикраси.

«Що мене найбільше захоплює, так це те, як з такої маленької монети можна розгорнути історію про англійських королів і християнство в Англії, яка тягнеться нитками до данських королів-вікінгів, монетної системи та навіть створення данської держави. Уявіть собі, що така маленька монета зберігає так багато історії», — наголосила інспекторка Національного музею Данії Гітте Тарнов Інгвардсон.

Фахівці зазначають, що сьогодні у світі відомо лише про 30 екземплярів таких пенні. Знахідка двох нових монет у Данії є надзвичайною подією для археології, яка воєдино пов’язує відчай англійської корони та ранні етапи формування данської державності.