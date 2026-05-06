Уявіть безмежну, холодну темряву, в якій мільярди років панує абсолютна тиша. Людство століттями вдивлялося у нічне небо, відчайдушно шукаючи хоча б найменший натяк на те, що ми не самотні у цьому гігантському просторі. Сьогодні космічна обсерваторія Джеймс Вебб наблизила нас до розгадки найбільшої таємниці Всесвіту впритул. Хоча вчені наразі не отримали фотографій інопланетних міст чи радіосигналів від інших цивілізацій, інструменти телескопа зафіксували надзвичайно перспективні хімічні сліди. Ці дані змушують світову наукову спільноту затамувати подих, адже ми вперше в історії отримали реальний шанс довести існування біологічного життя за межами Сонячної системи.

Чому знахідка на планеті K2-18b може стати першим доказом позаземного життя?

Справжній прорив у дослідженнях стався під час спостережень за екзопланетою K2-18b, яка обертається навколо своєї зорі на відстані понад 120 світлових років від Землі. За своїми розмірами цей світ є субнептуном — він більший за нашу планету, але менший за газових гігантів. Астрофізики відносять його до надзвичайно цікавого класу «гікеанів». Цей термін поєднує в собі слова «водень» та «океан». Дослідники припускають, що під густою водневою атмосферою там хлюпоче безкрайній глобальний океан рідкої води, який прогрівається до комфортних температур.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Телескоп блискуче підтвердив наявність у повітрі K2-18b метану та вуглекислого газу, а також зафіксував відсутність аміаку. Такий хімічний склад ідеально лягає в концепцію водного світу. Проте найбільшою сенсацією стали попередні дані про виявлення потенційних слідів диметилсульфіду. Унікальність цієї молекули полягає в тому, що на нашій планеті вона не утворюється внаслідок звичайних геологічних чи хімічних процесів. Її генерують винятково живі організми, а якщо точніше — морський фітопланктон. Знайти цю речовину на іншій планеті означає отримати найсильніший доказ існування там примітивного біологічного життя.

Попри такий фантастичний збіг, дослідники з Кембриджського університету закликають зберігати холодний розум. Сигнал диметилсульфіду наразі не досяг рівня беззаперечної статистичної значущості. Завжди залишається ймовірність того, що цей газ може утворюватися внаслідок абсолютно невідомих нам фотохімічних реакцій або специфічної вулканічної активності під колосальним тиском. Саме тому телескоп продовжуватиме пильно спостерігати за K2-18b, щоб остаточно підтвердити або спростувати ці дані.

- Реклама -

Які ще далекі світи претендують на статус нашої другої Землі?

Паралельно обсерваторія веде масштабне полювання на життя в інших зоряних системах, передусім у знаменитій системі TRAPPIST-1, яка налічує аж сім скелястих планет земного розміру. Детально вивчивши найближчі до зорі світи, вчені зрозуміли, що вони виявилися повністю позбавленими атмосфери через потужне випромінювання свого червоного карлика. Тепер усі надії покладаються на планету TRAPPIST-1 e, яка лежить у самісінькому центрі зони придатності для життя. Науковці сподіваються вловити у її спектрі молекули кисню та навіть хлорофілу.

Але справжньою зіркою останніх досліджень стала екзопланета LHS 1140 b, яка може виявитися навіть кращим кандидатом на роль «другої Землі», ніж K2-18b. Дані телескопа показали, що цей світ є набагато стабільнішим і має щільну атмосферу, надзвичайно багату на азот. Вчені припускають, що це дивовижна «планета-очне яблуко». Уявіть собі гігантську крижану кулю, яка завжди повернута до свого світила лише одним боком. Саме на цій освітленій півкулі лід постійно тане, утворюючи глибокий відкритий океан рідкої води, який ідеально підходить для зародження життя, тоді як інший бік планети скутий вічною темрявою та морозом.

Для кращого розуміння еволюції планет телескоп ретельно вивчає і абсолютно мертві світи. Наприклад, у травні 2026 року апарат проаналізував поверхню суперземлі LHS 3844 b. Виявилося, що це абсолютно темна, гола та розпечена скеля без жодного натяку на повітряну оболонку, яка за своїми суворими умовами найбільше нагадує наш Меркурій.

Як саме телескоп читає склад повітря та шукає інопланетні заводи за трильйони кілометрів?

Як саме вченим вдається дізнаватися склад повітря на таких фантастичних відстанях? Секрет полягає в технології спектроскопії пропускання. Коли далека планета проходить безпосередньо перед своєю материнською зіркою, частина яскравого зоряного світла проникає крізь її атмосферу. Різні гази поглинають це світло по-різному, залишаючи унікальні кольорові відбитки. Інструменти телескопа розкладають це пропущене світло на детальний інфрачервоний спектр, створюючи хімічний «відбиток пальця». Це дозволяє астрофізикам буквально бачити молекули води чи метану за сотні трильйонів кілометрів від дому.

Сьогодні сучасна астрофізика шукає не лише бактерії чи космічний фітопланктон. Завдяки безпрецедентній чутливості приладів обсерваторія здатна фіксувати так звані техносигнатури. Це маркери штучного забруднення атмосфер. Теоретично Джеймс Вебб має потужність, достатню для виявлення хлорфторвуглеців — складних хімікатів, які у природному середовищі не утворюються і є виключно результатом активної промислової діяльності. Якщо одного дня подібні викиди будуть знайдені у спектрі далекої екзопланети, це стане прямим доказом того, що ми дивимося на світ, населений високорозвиненою технологічною цивілізацією.

Чи готові ми до найбільшого відкриття в історії людства?

Якщо найближчими роками астрофізики отримають беззаперечні докази наявності біосигнатур на K2-18b або будь-якій іншій екзопланеті, це назавжди перегорне сторінку нашої космічної самотності. Навіть відкриття найпримітивніших інопланетних бактерій чи аналогів земного фітопланктону на відстані сотень світлових років продемонструє, наскільки неймовірно багатим, складним та багатогранним є навколишній макрокосмос.

Технологічний прорив такого масштабу розширить горизонти науки, доповнить підручники з астрономії та назавжди змінить наше сприйняття власного місця серед зірок. Наразі космічний телескоп Джеймс Вебб продовжує свою безперервну вахту, збираючи терабайти нових спектральних даних та пильно вдивляючись у найзагадковіші куточки галактики. І хоча вчені все ще потребують додаткового часу для ретельної перевірки всіх гіпотез, одне можна сказати напевно — людство ще ніколи за всю свою історію не підходило настільки близько до відповіді на запитання, чи є життя там, у безмежній космічній далині.