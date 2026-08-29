Популяції диких тварин на планеті катастрофічно скоротилися в середньому на 69% з 1970 року, що ставить біосферу Землі на межу непоправної екологічної катастрофи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на спільний звіт Всесвітнього фонду природи (WWF) та Зоологічного товариства Лондона (ZSL), опублікований виданням Daily Star.

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Науковці наголошують, що в людському еквіваленті подібний масштаб втрат означав би повне зникнення населення Європи, обох Америк, Африки, Океанії та Китаю разом узятих. Головними рушіями руйнування середовища існування називають надмірне споживання в заможних країнах та світову залежність від викопного палива — нафти й газу.

Найкритичніша ситуація склалася в тропічних регіонах Карибського басейну та Латинської Америки, де чисельність популяцій у таких екосистемах, як ліси Амазонії, обвалилася на рекордні 94%. Зокрема, популяція амазонського рожевого річкового дельфіна в заповіднику Мамірауа скоротилася на 65% за два десятиліття.

«Попри наукові попередження, катастрофічні прогнози, палкі промови й обіцянки, палаючі ліси, затоплені регіони, рекордні температури та мільйони біженців — світові лідери продовжують сидіти склавши руки та спостерігати, як світ палає на наших очах», — заявила виконавча директорка WWF Таня Стіл.

Керівниця організації застерегла, що кліматична криза та вимирання природи — це не віддалена проблема наступних поколінь, а загроза, яка просто зараз руйнує ресурси для життя, продовольчу безпеку та економіку країн.

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«Ми стрімко несемося до перегрітої планети, де природа — а разом із нею наша їжа, домівки та засоби до існування — не зможе вижити без термінових дій для порятунку клімату. Світ не має часу зволікати — це стало б найбільшою зрадою майбутніх поколінь», — підкреслила Таня Стіл.

Екологи закликали владу провідних держав негайно наростити фінансування природоохоронних програм і прискорити перехід на відновлювані джерела енергії, оскільки вітрова та сонячна генерація не лише зміцнює енергетичну незалежність від російських енергоресурсів, а й обходиться в рази дешевше за викопне паливо.