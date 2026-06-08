Світ стоїть на порозі найпотужнішого кліматичного явища Ель-Ніньйо за всю історію метеорологічних спостережень. Останні моделювання Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) вказують на катастрофічне підвищення температури поверхні світового океану вже до кінця цього року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

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Науковці традиційно вимірюють інтенсивність явища за допомогою спеціального індексу Niño 3.4. Якщо під час минулих рекордних сезонів цей показник сягав 2,3°C, то зараз абсолютна більшість сучасних кліматичних сценаріїв чітко вказує на небачене зростання. До грудня температура в екваторіальній частині Тихого океану підніметься на 3°C вище встановленої норми, а за найгіршими прогнозами — навіть на 4°C.

Специфічний регіональний індекс, який відстежує стан води біля узбережжя Південної Америки, показує ще більш тривожну картину. За розрахунками фахівців, до листопада температура в цій критичній зоні може підскочити одразу на 5°C.

Супутники космічного агентства NASA вже зафіксували фізичне наближення глобальної загрози. У водах Тихого океану з’явилися так звані «хвилі Кельвіна». Це величезні масиви аномально теплої води шириною в сотні кілометрів, які безперервно рухаються на схід.

Для кліматологів це беззаперечний індикатор того, що Супер Ель-Ніньйо вже почав своє формування.

Всесвітня метеорологічна організація попереджає про неминучу екстремальну спеку майже в усіх куточках нашої планети. Новий Ель-Ніньйо гарантовано принесе рекордні зливи на південь США та в Південну Америку, водночас спровокувавши жорсткі посухи в Австралії. Науковці переконані, що через це екстремальне океанічне потепління поточний 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим в історії людства.