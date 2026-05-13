Єллоустонський національний парк у США відомий на весь світ своїми неймовірними пейзажами, гарячими джерелами та стадами бізонів. Проте щороку мільйони туристів гуляють буквально по кришці киплячого котла. Під цією мальовничою територією ховається Єллоустонська кальдера — один із найбільших і найпотужніших супервулканів на нашій планеті.

Новини та кінематограф часто малюють апокаліптичні сценарії його раптового пробудження, що загрожують знищити цивілізацію. Але де закінчується голлівудська фантастика і починається реальна сейсмологія? Розберемося, що таке супервулкан, як він працює і чи дійсно нам варто панікувати.

Що таке супервулкан і чим він відрізняється від звичайного?

Звичайні вулкани (наприклад, Везувій або Етна) зазвичай мають форму конуса, утвореного з шарів застиглої лави та попелу. Вони вивергаються відносно часто, викидаючи локальні потоки лави.

Супервулкан — це зовсім інший геологічний звір. Його виверження має максимальний показник в 8 балів за Шкалою вулканічної експозиції (VEI). Це означає викид понад 1000 кубічних кілометрів матеріалу.

Головна відмінність полягає в будові:

Відсутність гори: Супервулкани настільки потужні, що під час виверження вони не будують конус. Сила вибуху буквально розриває землю на шматки, а після спорожнення магматичної камери поверхня провалюється всередину.

Кальдера: Утворене гігантське заглиблення називається кальдерою. Саме вона може сягати десятків кілометрів у діаметрі.

Гігантський резервуар: Під кальдерою знаходиться колосальних розмірів резервуар магми, який століттями накопичує тепло та гази, підвищуючи внутрішній тиск.

Єллоустонський гігант: розміри та історія вивержень

Масштаби Єллоустона вражають. Розмір його кальдери становить приблизно 55 на 72 кілометри — це територія, на якій міг би повністю розміститися величезний мегаполіс.

Геологи встановили, що в минулому Єллоустон пережив три катастрофічні виверження:

2,1 мільйона років тому: Найпотужніше виверження, яке утворило кальдеру Айленд-Парк. 1,3 мільйона років тому: Менше, але все одно руйнівне виверження. 640 000 років тому: Останнє супервиверження, внаслідок якого утворилася сучасна Єллоустонська кальдера.

Математична закономірність цих подій (приблизно кожні 600-800 тисяч років) часто використовується в медіа як аргумент того, що вулкан вже “протермінував” своє наступне виверження. Проте геологія не працює за суворим розкладом метрополітену.

Сценарій катастрофи: що станеться, якщо він прокинеться?

Якби повномасштабне виверження VEI-8 сталося сьогодні, наслідки були б катастрофічними як для Північної Америки, так і для всієї планети.

Локальне знищення

У радіусі 100 кілометрів від епіцентру все живе було б миттєво знищене пірокластичними потоками — лавинами надгарячого газу, попелу та каміння, що мчать зі швидкістю понад 300 км/год і мають температуру до 1000 градусів за Цельсієм.

Попільна ковдра над континентом

Найбільшою безпосередньою проблемою став би вулканічний попіл. Це не звичний м’який попіл від вогнища, а дрібні гострі уламки скла та гірської породи.

Шар попелу товщиною понад метр вкрив би прилеглі штати, руйнуючи дахи будівель під своєю вагою.

Дрібніший попіл поширився б на тисячі кілометрів, паралізувавши авіасполучення, забруднивши джерела прісної води та знищивши лінії електропередач по всій території США.

Глобальна вулканічна зима

Найстрашніший наслідок для решти світу — зміна клімату. Під час виверження в стратосферу потраплять мільйони тонн діоксиду сірки. З’єднуючись з водяною парою, він утворить аерозольні хмари, які огорнуть планету і діятимуть як гігантське дзеркало, відбиваючи сонячні промені назад у космос.

Це призведе до вулканічної зими:

Глобальна температура може впасти на 5-10 градусів на кілька років.

Зміна сезонів порушиться, літо може стати холодним або взагалі не настати.

Різке похолодання та нестача сонячного світла спричинять масовий неврожай по всьому світу, що загрожуватиме глобальною продовольчою кризою та голодом.

Чи варто панікувати зараз? Що кажуть вчені

Коротка відповідь: ні, панікувати не варто.

Вчені з Геологічної служби США (USGS) та Єллоустонської вулканічної обсерваторії постійно моніторять вулкан за допомогою найсучасніших сейсмографів, GPS-станцій та супутників.

Сучасні дані показують наступне:

Магма переважно тверда: Дослідження резервуара під Єллоустоном свідчать, що лише близько 5-15% магми зараз перебуває у розплавленому (рідкому) стані. Для того, щоб відбулося супервиверження, цей показник має складати щонайменше 50%. Попередження за роки: Супервулкан не вибухає раптово. Процес розплавлення гігантських обсягів породи і підвищення тиску триватиме десятиліттями або навіть століттями. Вчені зафіксують безліч попереджувальних сигналів: екстремальну сейсмічну активність, інтенсивну деформацію земної кори (підняття ґрунту) та зміни в хімічному складі газів задовго до катастрофи. Ймовірність: Геологи оцінюють ймовірність супервиверження Єллоустона протягом будь-якого даного року як 1 до 730 000. Це означає, що шанси загинути від удару астероїда вищі.

Єллоустон є потужною нагадуванням про неймовірні сили, що вирують у надрах нашої планети. Але сьогодні він залишається лише природним феноменом, за яким можна безпечно спостерігати, а не неминучою загрозою для людства.