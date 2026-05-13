Наука

Супервулкани Землі: чим насправді загрожує людству пробудження Єллоустона

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Єллоустонський національний парк у США відомий на весь світ своїми неймовірними пейзажами, гарячими джерелами та стадами бізонів. Проте щороку мільйони туристів гуляють буквально по кришці киплячого котла. Під цією мальовничою територією ховається Єллоустонська кальдера — один із найбільших і найпотужніших супервулканів на нашій планеті.

Новини та кінематограф часто малюють апокаліптичні сценарії його раптового пробудження, що загрожують знищити цивілізацію. Але де закінчується голлівудська фантастика і починається реальна сейсмологія? Розберемося, що таке супервулкан, як він працює і чи дійсно нам варто панікувати.

Що таке супервулкан і чим він відрізняється від звичайного?

Звичайні вулкани (наприклад, Везувій або Етна) зазвичай мають форму конуса, утвореного з шарів застиглої лави та попелу. Вони вивергаються відносно часто, викидаючи локальні потоки лави.

Супервулкан — це зовсім інший геологічний звір. Його виверження має максимальний показник в 8 балів за Шкалою вулканічної експозиції (VEI). Це означає викид понад 1000 кубічних кілометрів матеріалу.

Головна відмінність полягає в будові:

  • Відсутність гори: Супервулкани настільки потужні, що під час виверження вони не будують конус. Сила вибуху буквально розриває землю на шматки, а після спорожнення магматичної камери поверхня провалюється всередину.

  • Кальдера: Утворене гігантське заглиблення називається кальдерою. Саме вона може сягати десятків кілометрів у діаметрі.

  • Гігантський резервуар: Під кальдерою знаходиться колосальних розмірів резервуар магми, який століттями накопичує тепло та гази, підвищуючи внутрішній тиск.

Супервулкан Єеллоустоун. Фото: newscientist.com

Єллоустонський гігант: розміри та історія вивержень

Масштаби Єллоустона вражають. Розмір його кальдери становить приблизно 55 на 72 кілометри — це територія, на якій міг би повністю розміститися величезний мегаполіс.

Геологи встановили, що в минулому Єллоустон пережив три катастрофічні виверження:

  1. 2,1 мільйона років тому: Найпотужніше виверження, яке утворило кальдеру Айленд-Парк.

  2. 1,3 мільйона років тому: Менше, але все одно руйнівне виверження.

  3. 640 000 років тому: Останнє супервиверження, внаслідок якого утворилася сучасна Єллоустонська кальдера.

Математична закономірність цих подій (приблизно кожні 600-800 тисяч років) часто використовується в медіа як аргумент того, що вулкан вже “протермінував” своє наступне виверження. Проте геологія не працює за суворим розкладом метрополітену.

Сценарій катастрофи: що станеться, якщо він прокинеться?

Якби повномасштабне виверження VEI-8 сталося сьогодні, наслідки були б катастрофічними як для Північної Америки, так і для всієї планети.

Локальне знищення

У радіусі 100 кілометрів від епіцентру все живе було б миттєво знищене пірокластичними потоками — лавинами надгарячого газу, попелу та каміння, що мчать зі швидкістю понад 300 км/год і мають температуру до 1000 градусів за Цельсієм.

Попільна ковдра над континентом

Найбільшою безпосередньою проблемою став би вулканічний попіл. Це не звичний м’який попіл від вогнища, а дрібні гострі уламки скла та гірської породи.

  • Шар попелу товщиною понад метр вкрив би прилеглі штати, руйнуючи дахи будівель під своєю вагою.

  • Дрібніший попіл поширився б на тисячі кілометрів, паралізувавши авіасполучення, забруднивши джерела прісної води та знищивши лінії електропередач по всій території США.

Глобальна вулканічна зима

Найстрашніший наслідок для решти світу — зміна клімату. Під час виверження в стратосферу потраплять мільйони тонн діоксиду сірки. З’єднуючись з водяною парою, він утворить аерозольні хмари, які огорнуть планету і діятимуть як гігантське дзеркало, відбиваючи сонячні промені назад у космос.

Це призведе до вулканічної зими:

  • Глобальна температура може впасти на 5-10 градусів на кілька років.

  • Зміна сезонів порушиться, літо може стати холодним або взагалі не настати.

  • Різке похолодання та нестача сонячного світла спричинять масовий неврожай по всьому світу, що загрожуватиме глобальною продовольчою кризою та голодом.

Супервулкан Єеллоустоун. Фото: newscientist.com

Чи варто панікувати зараз? Що кажуть вчені

Коротка відповідь: ні, панікувати не варто.

Вчені з Геологічної служби США (USGS) та Єллоустонської вулканічної обсерваторії постійно моніторять вулкан за допомогою найсучасніших сейсмографів, GPS-станцій та супутників.

Сучасні дані показують наступне:

  1. Магма переважно тверда: Дослідження резервуара під Єллоустоном свідчать, що лише близько 5-15% магми зараз перебуває у розплавленому (рідкому) стані. Для того, щоб відбулося супервиверження, цей показник має складати щонайменше 50%.

  2. Попередження за роки: Супервулкан не вибухає раптово. Процес розплавлення гігантських обсягів породи і підвищення тиску триватиме десятиліттями або навіть століттями. Вчені зафіксують безліч попереджувальних сигналів: екстремальну сейсмічну активність, інтенсивну деформацію земної кори (підняття ґрунту) та зміни в хімічному складі газів задовго до катастрофи.

  3. Ймовірність: Геологи оцінюють ймовірність супервиверження Єллоустона протягом будь-якого даного року як 1 до 730 000. Це означає, що шанси загинути від удару астероїда вищі.

Єллоустон є потужною нагадуванням про неймовірні сили, що вирують у надрах нашої планети. Але сьогодні він залишається лише природним феноменом, за яким можна безпечно спостерігати, а не неминучою загрозою для людства.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

