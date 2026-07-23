Вже 5 серпня на поверхню Місяця впаде відпрацьований ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Вчені вже знають точний час і місце зіткнення та закликають астрономів-аматорів підготувати телескопи, адже подію можна буде спостерігати із Землі.

Про це повідомляє arXiv.

За прогнозами дослідників, зіткнення відбудеться приблизно о 06:35 UTC (09:35 за Києвом) поблизу кратера Ейнштейна на краю видимого боку Місяця. У момент удару може виникнути яскравий короткочасний спалах.

Що відомо про уламок Falcon 9

Ступінь ракети Falcon 9 вивела до Місяця два приватні посадкові модулі ще у січні 2025 року. Після завершення місії вона залишилася на орбіті без пального й понад рік хаотично рухалася космосом.

Довжина конструкції становить близько 12 метрів, ширина — 4 метри, а маса сягає приблизно 4 тонн. Очікується, що вона вріжеться в поверхню Місяця зі швидкістю близько 8750 км/год.

Що станеться після удару

Моделювання показало, що порожниста конструкція не заглибиться в поверхню, а зімнеться під час удару. У результаті має утворитися кратер діаметром 20–30 метрів, а вгору здійметься хмара місячного пилу заввишки кілька кілометрів.

Професор Університету Кейс Вестерн Резерв Стівен Хоук пояснив, що цей випадок є унікальним, адже дослідники заздалегідь знають точний час, місце, масу та швидкість об’єкта.

«Оскільки вченим заздалегідь відомі час і місце удару, а також маса і швидкість ступеня Falcon 9, спостереження допоможуть краще зрозуміти властивості дрібних астероїдів, які постійно врізаються в Місяць», — зазначив Хоук.

Науковці також сподіваються, що спостереження дозволять отримати нові дані про склад місячного ґрунту та допоможуть точніше оцінити кількість дрібних космічних тіл поблизу Землі.