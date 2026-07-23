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Ступінь ракети Falcon 9 впаде на Місяць: удар буде видно із Землі

Автор: Денис Коротинський

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Вже 5 серпня на поверхню Місяця впаде відпрацьований ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Вчені вже знають точний час і місце зіткнення та закликають астрономів-аматорів підготувати телескопи, адже подію можна буде спостерігати із Землі.

Про це повідомляє arXiv.

За прогнозами дослідників, зіткнення відбудеться приблизно о 06:35 UTC (09:35 за Києвом) поблизу кратера Ейнштейна на краю видимого боку Місяця. У момент удару може виникнути яскравий короткочасний спалах.

Що відомо про уламок Falcon 9

Ступінь ракети Falcon 9 вивела до Місяця два приватні посадкові модулі ще у січні 2025 року. Після завершення місії вона залишилася на орбіті без пального й понад рік хаотично рухалася космосом.

Довжина конструкції становить близько 12 метрів, ширина — 4 метри, а маса сягає приблизно 4 тонн. Очікується, що вона вріжеться в поверхню Місяця зі швидкістю близько 8750 км/год.

Що станеться після удару

Моделювання показало, що порожниста конструкція не заглибиться в поверхню, а зімнеться під час удару. У результаті має утворитися кратер діаметром 20–30 метрів, а вгору здійметься хмара місячного пилу заввишки кілька кілометрів.

Професор Університету Кейс Вестерн Резерв Стівен Хоук пояснив, що цей випадок є унікальним, адже дослідники заздалегідь знають точний час, місце, масу та швидкість об’єкта.

«Оскільки вченим заздалегідь відомі час і місце удару, а також маса і швидкість ступеня Falcon 9, спостереження допоможуть краще зрозуміти властивості дрібних астероїдів, які постійно врізаються в Місяць», — зазначив Хоук.

Науковці також сподіваються, що спостереження дозволять отримати нові дані про склад місячного ґрунту та допоможуть точніше оцінити кількість дрібних космічних тіл поблизу Землі.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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