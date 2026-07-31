Ополіскувач для рота багато людей вважають корисним доповненням до щоденного чищення зубів. Однак стоматолог Крістін Арп попереджає, що популярні антибактеріальні засоби можуть знищувати не лише шкідливі, а й корисні бактерії, через що порушується природний баланс у ротовій порожнині.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Ofeminin.pl.

Чому стоматолог радить відмовитися від ополіскувача

За словами фахівчині, багато ополіскувачів діють як сильні дезінфекційні засоби. Вони тимчасово освіжають подих і зменшують кількість бактерій, але водночас можуть пошкоджувати мікробіом ротової порожнини. Після зникнення корисних бактерій шкідливі мікроорганізми отримують більше можливостей для розмноження, що може підвищувати ризик запалення ясен і пародонтиту.

«Викиньте ополіскувач для рота!» — закликала стоматолог Крістін Арп.

Про можливі ризики свідчать і результати дослідження, проведеного в Бельгії та Південно-Африканській Республіці. Його учасники протягом трьох місяців використовували антибактеріальний ополіскувач або плацебо. У людей, які регулярно користувалися засобом, вчені зафіксували значне збільшення кількості двох штамів бактерій у ротовій порожнині та горлі.

Як ополіскувач може впливати на артеріальний тиск

Стоматолог також звернула увагу на засоби, що містять хлоргексидин. Ця речовина знищує бактерії, які беруть участь у перетворенні нітратів і допомагають підтримувати нормальну роботу кровоносних судин. Австралійське дослідження показало, що вже після трьох днів використання такого ополіскувача систолічний тиск у добровольців зріс у середньому на 2,3 мм ртутного стовпчика.

Подібний зв’язок виявили й американські дослідники. За їхніми даними, люди, які полоскали рот антибактеріальним засобом двічі на день, майже вдвічі частіше стикалися з розвитком підвищеного тиску протягом наступних трьох років. Водночас ці результати не означають, що будь-який ополіскувач обов’язково спричиняє гіпертонію, але вказують на ризики його безконтрольного щоденного використання.

«Ополіскувачі для рота слід використовувати лише тимчасово або за рекомендацією стоматолога. Відчуття свіжості краще забезпечить правильно підібрана зубна паста», — пояснила Крістін Арп.

Фахівчиня наголосила, що такі засоби можуть бути корисними після стоматологічних операцій, встановлення імплантів або за наявності конкретних медичних показань. Для звичайного щоденного догляду достатньо двічі на день чистити зуби, регулярно користуватися зубною ниткою або міжзубними щітками та не замінювати ополіскувачем повноцінну гігієну.