Король Чарльз III під час відвідування виставки квітів RHS Sandringham Flower Show вперше за тривалий час публічно пожартував про свій вік і стан здоров’я. Монарх, який проходить лікування від онкологічного захворювання, зізнався, що після 70 років усе стає значно складніше.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Hello Magazine.

Що сказав Чарльз III про своє здоров’я

Під час спілкування з відвідувачами один із гостей зазначив, що він ровесник короля, та похвалив його зовнішній вигляд. У відповідь Чарльз III з усмішкою сказав: «З віком усе стає набагато важче, чи не так?».

Це вже не перший випадок, коли британський монарх із гумором говорить про своє здоров’я. Під час візиту до лікарні у вересні 2025 року він жартував, що після 70 років «деякі частини тіла вже працюють не так добре». Раніше король також визнавав, що через вік більше не катається на лижах, а численні травми обмежують його фізичну активність.

Що відомо про лікування короля

Останню офіційну інформацію про стан здоров’я монарха Букінгемський палац оприлюднив у грудні 2025 року. Тоді Чарльз III повідомив, що завдяки ранньому виявленню раку, ефективному лікуванню та виконанню рекомендацій лікарів графік його терапії вдалося скоротити.

Король наголосив, що саме рання діагностика дозволила йому продовжувати активне виконання державних обов’язків навіть під час лікування. Він також закликав британців регулярно проходити онкологічні обстеження, підкресливши, що своєчасне виявлення хвороби рятує життя.

Після цієї заяви Букінгемський палац повідомив, що монарх добре реагує на лікування, а медики перевели його на профілактичний етап спостереження. Відтоді офіційних повідомлень про здоров’я короля не було.

Водночас принц Гаррі нещодавно також прокоментував самопочуття батька. За інформацією Page Six, під час заходу Time100 Sports Gala у Нью-Йорку герцог Сассекський заявив, що король «почувається чудово».