Американські військові в ніч на п’ятницю завдали нової серії масованих ударів по військових цілях Ірану. Це вже шоста ніч поспіль, коли США проводять масштабні бомбардування, заявивши про подальше послаблення військового потенціалу Тегерана.

Про це повідомляє Defence24 із посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Які об’єкти Ірану атакували США

За даними CENTCOM, операція завершилася близько 21:40 за східноамериканським часом. До ударів були залучені винищувачі, безпілотники та бойові кораблі ВМС США.

Американські сили застосували високоточне озброєння по десятках військових цілей, серед яких:

прибережні системи спостереження;

позиції протиповітряної оборони;

військова логістична інфраструктура;

об’єкти військово-морських сил Ірану.

У CENTCOM заявили, що операція є частиною кампанії зі зниження військових можливостей Ірану та відповіддю на нещодавні атаки проти міжнародного судноплавства. Також зазначається, що на Близькому Сході нині перебувають понад 50 тисяч американських військовослужбовців.

За інформацією державних ЗМІ Ірану, під час нічної атаки були уражені два мости, аеропорт і залізничний вокзал на півдні країни поблизу Ормузької протоки.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, США атакували мости, щоб перерізати логістичні маршрути до стратегічно важливого портового міста Бендер-Аббас, де розташована база Корпусу вартових ісламської революції.

Що заявили Трамп і Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «здобувають великі перемоги в Ірані», а результати військової кампанії стануть помітними вже найближчим часом.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іран продовжує переговори зі США та заявляє про готовність укласти угоду.

Раніше Трамп попереджав, що у разі відмови Тегерана від домовленостей американські сили можуть розпочати атаки на енергетичну інфраструктуру та мости. Подібні заяви він робив і раніше, однак тоді ці погрози не були реалізовані.