Жителів Невади та частини Каліфорнії налякала потужна серія землетрусів. Одразу кілька підземних поштовхів магнітудою до 4,8 прокотилися регіоном, змусивши місцевих жителів панікувати через можливе пробудження вулканів.

Епіцентр сейсмічної активності зафіксували поблизу містечка Сілвер-Спрінгс у штаті Невада. Поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть за 220 кілометрів — у передмістях Сакраменто (Каліфорнія). Люди масово скаржилися в соцмережах на сильне хитання будинків, яке тривало значно довше, ніж зазвичай.

Через постійні підземні поштовхи місцеві жителі почали побоюватися виверження вулкана. Проте експерти Геологічної служби США (USGS) заспокоюють: вулканічні об’єкти в цьому регіоні вважаються сплячими або згаслими і не становлять безпосередньої загрози.

Справжня причина криється у тектонічних процесах. Невада розташована в зоні, де земна кора поступово розтягується і стоншується, утворюючи численні розломи. Крім того, поруч проходить сейсмічна лінія Вокер-Лейн — надзвичайно активна ділянка, де рух тектонічних плит постійно провокує підземні поштовхи.

За рівнем сейсмічної активності Невада посідає третє місце у США, поступаючись лише Каліфорнії та Алясці. Більшість землетрусів тут мають природне походження, хоча зрідка їх може провокувати людська діяльність, наприклад, видобуток корисних копалин чи геотермальна енергетика.