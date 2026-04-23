НаукаХРОНІКА ПОДІЙ

США накрив рій землетрусів: що відомо про поштовхи від Невади до Каліфорнії

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Жителів Невади та частини Каліфорнії налякала потужна серія землетрусів. Одразу кілька підземних поштовхів магнітудою до 4,8 прокотилися регіоном, змусивши місцевих жителів панікувати через можливе пробудження вулканів.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

- Реклама -

Епіцентр сейсмічної активності зафіксували поблизу містечка Сілвер-Спрінгс у штаті Невада. Поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть за 220 кілометрів — у передмістях Сакраменто (Каліфорнія). Люди масово скаржилися в соцмережах на сильне хитання будинків, яке тривало значно довше, ніж зазвичай.

Через постійні підземні поштовхи місцеві жителі почали побоюватися виверження вулкана. Проте експерти Геологічної служби США (USGS) заспокоюють: вулканічні об’єкти в цьому регіоні вважаються сплячими або згаслими і не становлять безпосередньої загрози.

- Реклама -

Справжня причина криється у тектонічних процесах. Невада розташована в зоні, де земна кора поступово розтягується і стоншується, утворюючи численні розломи. Крім того, поруч проходить сейсмічна лінія Вокер-Лейн — надзвичайно активна ділянка, де рух тектонічних плит постійно провокує підземні поштовхи.

За рівнем сейсмічної активності Невада посідає третє місце у США, поступаючись лише Каліфорнії та Алясці. Більшість землетрусів тут мають природне походження, хоча зрідка їх може провокувати людська діяльність, наприклад, видобуток корисних копалин чи геотермальна енергетика.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

