Марсохід NASA Perseverance виявив на Марсі корунд — мінерал, різновидами якого на Землі є дорогоцінні рубіни та сапфіри. Знахідку зробили ще у 2025 році під час дослідження порід у кратері Єзеро, а тепер науковці опублікували результати детального аналізу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Geophysical Research Letters.

Дослідники використали інструмент SuperCam із лазером для аналізу марсіанських порід. Під світлою поверхневою кіркою кількох зразків вони виявили чіткі ознаки корунду, що містить хром.

Знахідка на Марсі здивувала науковців

Корунд є кристалічною формою оксиду алюмінію. Домішки певних елементів надають його дорогоцінним різновидам характерного кольору: зокрема, хром відповідає за червоне забарвлення рубінів.

«Це було абсолютно несподівано. Аналіз трьох багатих на плагіоклаз порід на поверхні кратера показав чіткі ознаки корунду, що містить хром», — повідомила команда під керівництвом геохімікині Енн Олліли з Лос-Аламоської національної лабораторії.

За словами дослідників, це перше підтверджене виявлення корунду безпосередньо на поверхні Марса.

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Вчені намагаються пояснити походження корунду

Головною загадкою залишається те, як саме мінерал утворився на Червоній планеті. На Землі для формування корунду зазвичай потрібне середовище з високим вмістом алюмінію та низьким вмістом кремнію, а також високі температури або певні геологічні процеси.

«Для його утворення зазвичай потрібні породи, збагачені алюмінієм і збіднені кремнієм. Як правило, він формується за високих температур або за участю тектонічних процесів», — пояснила Олліла.

Однією з можливих причин появи корунду могла бути давня вулканічна активність Марса. Водночас науковці поки не стверджують, що на планеті могли формуватися повноцінні рубіни чи сапфіри. Подальше дослідження знахідки може допомогти краще зрозуміти геологічне минуле Червоної планети.