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Співачка Lama зізналася, чому не виходить заміж за коханого після 9 років разом

Автор: Аліна Павленко

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Відома українська співачка Lama (справжнє ім’я — Наталія Дзеньків) поділилася подробицями свого особистого життя. Як повідомляє проєкт «Наодинці з гламуром», артистка вже багато років щаслива у стосунках із коханим Романом, який молодший за неї на 18 років, проте пара не поспішає офіційно оформлювати свій союз.

Чому артистка радить обирати молодших чоловіків

Співачка зазначає, що поруч із Романом почувається максимально гармонійно та впевнено. За її словами, молода енергія партнера позитивно впливає на загальний внутрішній стан. Артистка переконана, що саме такі стосунки допомагають жінкам значно довше залишатися життєрадісними та активними.

«Взагалі, я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Жінка сама починає мати молодший вигляд із таким чоловіком, бо там правильна молода енергія, і ти тоді не відчуваєш ось цієї депресії. Я зрозуміла, щоб мати гарний вигляд, щоб все було класно, то краще, щоб чоловік був все ж таки молодшим», — радить виконавиця.

Як співачка ставиться до штампа в паспорті

Попри те, що пара разом уже понад дев’ять років, Lama не бачить жодної потреби у традиційному весіллі. Вона пояснює, що міцність союзу зовсім не залежить від офіційного статусу. Відомо, що Роман уже освідчувався коханій, але вона вважає, що справжнє ставлення проявляється у вчинках, а не в документах.

«Немає потреби в цьому. Я зрозуміла, що стосунки — це не штамп у паспорті, він нічого не змінює. Якщо людина погана від самого початку, штамп у паспорті не змінить це. Якщо людина відповідальна, доросла, сформована, то вона буде завжди до тебе ставитися, як до своєї дружини», — ділиться Наталія Дзеньків.

Закохані познайомилися абсолютно випадково, і відтоді між ними зав’язалися міцні романтичні почуття, незважаючи на велику різницю у віці. Наразі співачка почувається абсолютно щасливою у нинішньому форматі стосунків, де головними цінностями залишаються взаємна повага, щирість та постійна підтримка одне одного.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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