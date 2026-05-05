Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: вчені попереджають про нову загрозу

Нещодавній смертельний спалах хантавірусу на круїзному лайнері може виявитися лише початком значно масштабнішої кризи. Науковці попереджають, що через глобальне потепління та зміну клімату небезпечні віруси, які переносяться гризунами, поширяться на нові території. Це загрожує інфікуванням мільйонів людей у Південній Америці, які раніше ніколи не стикалися з цими хворобами.

Тривожний прогноз з’явився на тлі трагедії на борту нідерландського судна MV Hondius, яке було змушене кинути якір біля узбережжя Кабо-Верде через інфекцію. Спалах хантавірусу вже забрав життя трьох пасажирів (нідерландської пари та громадянина Німеччини), а понад 20 британців та близько 150 інших людей залишаються заблокованими на борту. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила шість випадків зараження на судні, яке раніше зупинялося в Аргентині.

Дослідники наголошують, що найбільшу потенційну загрозу, окрім хантавірусу, становлять аренавіруси (такі як віруси Гуанаріто, Мачупо та Хунін), які спричиняють важкі геморагічні лихоманки. Рівень смертності від цих хвороб становить від 5 до 30 відсотків, і наразі проти них не існує противірусного лікування. Оскільки ці віруси поширюються гризунами, рівень захворюваності серед людей безпосередньо залежить від зміни ареалів проживання цих тварин.

За допомогою методів машинного навчання вчені поєднали кліматичні моделі, прогнози щільності населення та дані про середовище існування шести видів небезпечних мишей та щурів. Результати моделювання показали, що протягом наступних 20–40 років ризик зараження кардинально зміниться під впливом підвищення температури та змін кількості опадів.

«Оскільки зміна клімату прискорюється, наше дослідження показує, як ризик спалаху небезпечних аренавірусів Нового Світу може поширитися на мільйони людей у Південній Америці через міграцію популяцій гризунів», — наголосив провідний автор дослідження зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі доктор Пранав Кулкарні.

Згідно з прогнозами, міграція гризунів та розширення міських і сільськогосподарських зон дедалі частіше зводитимуть людей із зараженими тваринами. Вірус Гуанаріто з Венесуели пошириться на Колумбію та північ Бразилії, Мачупо охопить передгір’я Анд, а вірус Хунін вийде за межі пасовищ і пошириться всією Аргентиною. Фахівці попереджають, що населення цих територій зіткнеться з вірусами вперше і не матиме попереднього імунітету, що зробить їх надзвичайно вразливими до важкого перебігу хвороби.