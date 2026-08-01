Увечері 12 серпня Місяць пройде між Землею та Сонцем і на кілька хвилин повністю закриє сонячний диск над частиною Європи. Найефектніше явище побачать жителі Гренландії, Ісландії та Іспанії, де небо посеред дня потемніє, а навколо Місяця з’явиться сонячна корона.

Чи буде видно затемнення в Україні

Україна не потрапить у смугу повної фази, однак у низці областей можна буде спостерігати часткове затемнення. Воно розпочнеться ввечері, приблизно після 20:10, коли Сонце вже наближатиметься до горизонту.

Найкращі умови очікуються на заході країни. В Ужгороді Місяць закриє близько 43% сонячного диска, у Львові — приблизно 40%, а в Тернополі — понад 26%. У Києві явище буде значно скромнішим: Місяць перекриє менш як 3% Сонця, тому затемнення триватиме недовго й може бути малопомітним.

Де настане повна темрява

Смуга повного затемнення пройде через Гренландію, Ісландію та північ Іспанії. Там Місяць повністю сховає Сонце, а повна фаза триватиме до двох хвилин. В Іспанії затемнення відбудеться перед заходом Сонця, тому спостерігачі побачать рідкісне видовище — затемнений диск просто над горизонтом.

Часткову фазу також можна буде спостерігати в більшій частині Європи, Канаді, на півночі США та в північно-західній Африці.

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Як не пошкодити очі

Дивитися на Сонце можна лише через спеціальні окуляри із сертифікацією ISO 12312-2. Звичайні сонцезахисні окуляри, затемнене скло або саморобні фільтри не захищають сітківку.

Телескопи, камери та біноклі також повинні мати сонячний фільтр, встановлений перед об’єктивом. За відсутності спеціальних окулярів затемнення краще спостерігати непрямим способом — через проєкцію зображення Сонця на аркуш або іншу поверхню.