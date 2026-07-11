12 серпня 2026 року на нас чекає визначна астрономічна подія — повне сонячне затемнення. Воно привертає увагу мільйонів людей, адже смуга повної фази пройде через густонаселені та популярні туристичні регіони Європи.

Чи пощастить українцям побачити, як Місяць закриває Сонце? Розповідаємо всі подробиці про це астрономічне явище, точний час для українських міст та особливості спостереження.

Чи буде видно затемнення 2026 року в Україні

Коротка відповідь: так, але лише як часткове. Повну фазу затемнення зможуть побачити жителі Гренландії, Ісландії та Іспанії.

Для України ця астрономічна подія буде унікальною тим, що затемнення збігається із заходом Сонця. Тобто українці матимуть можливість спостерігати неймовірно красивий частково затемнений захід Сонця. Проте видимість сильно залежатиме від того, в якому регіоні ви перебуваєте: чим далі на захід, тим кращим буде видовище.

Західні регіони (наприклад, Львів, Ужгород, Луцьк): Матимуть найкращі умови для спостереження. У Львові Місяць закриє близько 50% сонячного диска.

Центральні та східні регіони (Київ, Полтава, Суми): Тут затемнення буде ледве помітним, адже Сонце почне ховатися за горизонт майже одразу після того, як Місяць торкнеться його краю.

Точний час затемнення для міст України

Оскільки явище відбуватиметься ввечері, його тривалість для українців буде обмежена часом заходу Сонця. Ось як виглядатиме графік для деяких міст за літнім київським часом (EEST):

Львів: Часткове затемнення розпочнеться о 20:17. Максимальна фаза для спостерігачів (перекриття понад 50%) настане о 20:43. Сонце повністю зайде за горизонт о 20:47.

Київ: Затемнення почнеться о 20:14, але через захід Сонця побачити вдасться лише мінімальне перекриття (до 8% диска) о 20:18.

Одеса: Початок о 20:17, але сонячний диск зайде за горизонт вже о 20:22.

Порада для спостерігачів: Оскільки затемнення відбуватиметься дуже низько над горизонтом, для ідеального виду вам знадобиться височина або повністю відкритий західний чи північно-західний обрій без дерев і багатоповерхівок.

Де пройде повна фаза сонячного затемнення

Якщо ви є справжнім «мисливцем за затемненнями» і часткової фази вам замало, варто планувати подорож до Західної Європи.

12 серпня 2026 року смуга повної фази (завширшки близько 290 км) розпочнеться на півночі Росії, пройде через Північний Льодовитий океан, східну Гренландію, західну Ісландію, Атлантичний океан і завершиться в Іспанії (включаючи Балеарські острови — Мальорку та Ібіцу). Тривалість повної темряви на піку сягатиме 2 хвилин 18 секунд. Найпопулярнішим напрямком для туристів стане саме північна та східна Іспанія (наприклад, Більбао, Сарагоса, Валенсія та Пальма), де шанси на безхмарне небо в серпні традиційно найвищі.

Безпека під час спостереження

Навіть якщо ви спостерігаєте затемнення на заході, коли Сонце здається тьмяним і не ріже очі, дивитися на нього без захисту категорично заборонено. Це може призвести до серйозних і незворотних пошкоджень сітківки ока.

Щоб зберегти зір, обов’язково використовуйте спеціальні сонячні фільтри або сертифіковані окуляри для спостереження за затемненнями. Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть найтемніші, для цього абсолютно не підходять.

Сонячне затемнення у серпні 2026 року — це прекрасний привід відірватися від буденних справ і насолодитися величчю космосу. Незалежно від того, де ви перебуватимете — на високому пагорбі в Карпатах, на даху будинку в Києві чи на узбережжі Середземного моря, — ця подія точно залишить незабутні враження та подарує вам унікальні фотокадри.