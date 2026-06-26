Виноград містить природні цукри, тому його споживання неминуче призводить до певного підвищення рівня глюкози. Проте за умови помірності ця ягода може залишатися частиною здорового раціону навіть для людей, які страждають на діабет.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Фахівці зазначають, що одна чашка винограду містить близько п’ятнадцяти грамів цукру. Саме тому медики радять ретельно контролювати розмір порцій та поєднувати ягоди з корисними жирами або білками, щоб пом’якшити вплив вуглеводів на організм.

Для людей з діабетом свіжі плоди залишаються цілком припустимим продуктом. Експерти підкреслюють, що це значно кращий вибір, ніж десерти з високим вмістом цукру, такі як тістечка, цукерки чи печиво.

Оптимальною порцією вважається половина чашки, що дорівнює приблизно п’ятнадцяти ягодам. Дієтологи рекомендують споживати їх разом із сиром або горіхами для стабілізації рівня глюкози в крові.

Перевагу завжди слід віддавати цільним плодам. Варто уникати виноградного соку, родзинок чи джемів, оскільки вони містять надмірну кількість цукру і позбавлені значної частини клітковини та поживних речовин.

Попри солодкість, ягода надзвичайно корисна завдяки багатому вмісту вітаміну С для підтримки імунітету та вітаміну К, який сприяє загоєнню ран і зміцнює кістки. Організм також отримує магній та калій, необхідні для правильної роботи серця, м’язів і контролю артеріального тиску.

Регулярне споживання допомагає знизити рівень холестерину завдяки фітонутрієнтам та зменшити запалення за допомогою антиоксиданту ресвератролу. Додатково виноград сприяє розвитку здорового мікробіома кишківника та захищає шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Щоб урізноманітнити раціон, дієтологи пропонують додавати ці ягоди до зелених або фруктових салатів, а також змішувати їх у смузі. Особливо освіжаючим варіантом у спеку стануть заморожені плоди, а в кулінарії виноград створює чудовий смаковий контраст у дієтичних салатах із курячим м’ясом.