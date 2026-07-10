Енергетичні напої допомагають швидко відчути приплив бадьорості, однак їхнє надмірне споживання може становити серйозну загрозу для здоров’я. Основний ризик пов’язаний із високим вмістом кофеїну та інших стимулювальних речовин.

За матеріалами Verywell Health, редакція Новини Планети зазначає, що безпечна кількість енергетиків залежить не від числа банок, а від загальної дози кофеїну, яку людина отримує протягом дня.

Яка кількість енергетиків вважається безпечною

Єдиної норми щодо кількості енергетичних напоїв не існує, адже різні бренди містять різну концентрацію кофеїну.

Фахівці рекомендують орієнтуватися на загальне добове споживання кофеїну. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) радить більшості здорових дорослих не перевищувати 400 міліграмів кофеїну на добу.

При цьому варто враховувати:

кількість кофеїну в одній порції напою;

фактичний розмір порції (деякі банки містять кілька порцій);

каву, чай, колу та інші напої з кофеїном, які також входять до добової норми.

Людям із підвищеною чутливістю до кофеїну або певними захворюваннями лікар може рекомендувати значно нижчі дози або повну відмову від таких напоїв.

Чим небезпечне надмірне споживання енергетиків

За словами експертів, регулярне вживання великої кількості енергетиків може призвести до кофеїнової інтоксикації.

До поширених симптомів належать:

тремтіння;

прискорене серцебиття;

нервозність;

розлад шлунка;

підвищення артеріального тиску;

безсоння.

У тяжчих випадках можливі:

«Сильне збудження, зневоднення, порушення електролітного балансу, ураження м’язів, проблеми з нирками, судоми та небезпечні порушення серцевого ритму.»

Які ще речовини містять енергетики

Крім кофеїну, більшість енергетичних напоїв містить й інші стимулятори або добавки, серед яких:

гуарана;

таурин;

L-карнітин;

велика кількість цукру;

женьшень;

вітаміни групи B;

глюкуронолактон;

йохімбе;

екстракт гіркого апельсина.

Поєднання цих компонентів може посилювати стимулювальний ефект напою.

Кому варто відмовитися від енергетиків

Лікарі рекомендують уникати енергетичних напоїв людям із підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями та порушеннями серцевого ритму.

Також їх не рекомендують:

вагітним жінкам;

матерям, які годують грудьми;

людям, які приймають певні лікарські препарати;

дітям і підліткам.

Американська академія педіатрії наголошує, що дітям та підліткам енергетичні напої взагалі не слід вживати через високий вміст кофеїну та потенційний ризик для здоров’я.