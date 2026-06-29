Під час розкопок на території колишньої лікарні графства Ессекс дослідники з Археологічного фонду Колчестера натрапили на багате та надзвичайно рідкісне поховання пізньоримського періоду. У могилі виявили майстерно декоровану свинцеву труну з останками молодої заможної жінки. За попередніми висновками, вона була місцевою жителькою та належала до вищих верст суспільства одного з найважливіших міст римської Британії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Colchester Archaeological Trust.

Хто була ця загадкова жінка?

Аналіз кісткової тканини показав, що на момент смерті жінці було приблизно від 20 до 30 років. Попередні експертизи вказують на те, що вона народилася і виросла в самому Колчестері або його найближчих околицях. Поховання датують приблизно III–IV століттям нашої ери — епохою, коли традиція кремації в імперії вже поступилася місцем класичному похованню в землі. Розташування тіла та характер знайдених речей свідчать про дотримання саме язичницьких римських обрядів.

У чому унікальність свинцевої труни?

Померлу помістили у важку свинцеву труну, яку додатково встановили всередину великого дерев’яного ящика. Деревина за століття повністю згнила, проте залізні цвяхи та чіткі сліди в ґрунті підтвердили її наявність. Подібні металеві саркофаги — величезна рідкість: у всій Британії зафіксовано лише близько 400 таких знахідок.

Сама по собі свинцева конструкція для дорослої людини важила як два дорослі чоловіки, тож її виготовлення та транспортування вимагали колосальних фінансових ресурсів. Поверхню труни стародавні майстри-плумбарії прикрасили геометричними орнаментами: ромбами з бусин, колами, що символізували сонце чи місяць, а також відбитками мушель морських гребінців які у римлян ознаменовували останню подорож душі.

Що знайшли археологи всередині поховання?

Похоронний інвентар свідчить про те, що близькі ретельно готували жінку до потойбічного життя. Перед похованням її тіло обробили гіпсом та коштовним імпортним ладаном, а в одному зі скляних флаконів хіміки виявили сліди екзотичних закордонних смол.

Безпосередньо під черепом покійної археологи відкопали п’ять витончених заколок для волосся, виготовлених із гагату (рідкісного чорного мінералу) — це вказує на те, що перед погребінням жінці зробили складну зачіску. Окрім цього, поруч із тілом лежав дорогий керамічний посуд та знеглавлена курка.