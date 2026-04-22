У Німеччині поблизу Дрездена виявили унікальний скарб епохи пізньої бронзи, якому понад 3300 років. Знахідка складається з масивних бронзових прикрас, які належали представникам тодішньої еліти та використовувалися для давніх ритуалів.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Державне управління археології Саксонії.

Скарб загальною вагою понад 800 грамів знайшов сертифікований волонтер із металошукачем Рональд Мейснер. Чоловік не став викопувати предмети самостійно, а одразу викликав археологів, що дозволило науковцям зберегти історичний контекст.

Фахівці дістали із землі шість бронзових кілець та один фрагмент. Серед них виявилися два виті браслети на руки та чотири відкриті кільця з рельєфними насічками, які носили на ногах. Усі предмети датуються 1300–1100 роками до нашої ери.

Археологи зазначають, що такі майстерно виготовлені прикраси були не просто елементом одягу, а яскравим показником високого соціального статусу. Водночас науковці переконані, що ці коштовності не були заховані через наближення якоїсь небезпеки чи війни.

Закопування таких речей у ті часи було ритуальним актом — своєрідним підношенням богам, місцевим духам або ж частиною обрядів переходу до нового соціального статусу.

«Це відкриття дає важливу можливість поглибити наше розуміння бронзового віку в Саксонії та розкрити таємниці соціальної ієрархії того ключового періоду», — підкреслила головна археологиня землі Саксонія доктор Регіна Смолнік.

Зараз артефакти проходять етап очищення та реставрації. Після цього фахівці проведуть металографічний аналіз, щоб дізнатися точне походження сировини та технологію виготовлення прикрас.