Одне з найвідоміших відео Пентагону з непізнаним літаючим об’єктом опинилося в центрі нового скандалу. Засекречені електронні листи NASA розкрили серйозні недоліки в офіційному розслідуванні інциденту «GoFast», під час якого пілоти ВМС США зафіксували швидкісний об’єкт над Атлантичним океаном у 2015 році.

Згідно з документами, які отримав дослідник НЛО Грант Лавак через Закон про свободу інформації

Згідно з документами, які отримав дослідник НЛО Грант Лавак через Закон про свободу інформації, комісія NASA у 2023 році базувала свої висновки виключно на загальнодоступних кадрах. Експерти не мали доступу до необроблених даних із датчиків винищувача та свідомо відмовилися від опитування військових авіаторів, які були безпосередніми свідками події.

Член групи NASA з вивчення непізнаних аномальних явищ (UAP) Джош Семетер підтвердив ці обмеження у внутрішньому листуванні. Хоча математичне моделювання на основі публічного відео показало відсутність надзвукової швидкості, дослідники так і не змогли встановити природу зафіксованої аномалії.

«Наш комітет не спілкувався з авіаторами. Аналіз базується виключно на інформації з публічно оприлюдненого відео. Ми не можемо визначити з цих даних, чи є цей об’єкт металевою сферою, чи має він якісь літальні поверхні», — зазначив Семетер.

Внутрішнє листування також виявило суперечки щодо категоричності публічних заяв космічного агентства. Президент Фонду Саймонса та член незалежної дослідницької групи Девід Сперджел попередив колег про неприпустимість широких висновків щодо спростування швидкісних НЛО, оскільки комісія повноцінно не вивчала інші інциденти.

«Я не вірю, що наша комісія розглядала більше одного випадку, коли твердження про високу швидкість ставилося під сумнів, і навіть цей огляд не був всеосяжним», — написав Сперджел у секретному чаті, закликавши пом’якшити формулювання у фінальному звіті.

Додаткові запитання викликала і позиція керівництва космічного агентства щодо зберігання інформації. Офіційні представники NASA заявили колегам, що відомство взагалі не володіє і не управляє документами, класифікованими безпосередньо як файли UAP, пославшись на те, що дослідницька група складалася виключно із зовнішніх незалежних експертів.