Сезон алергії відкрито: як відрізнити весняний нежить від застуди та чим небезпечне самолікування

Із приходом тепла багато хто стикається із закладеністю носа та чханням, помилково списуючи це на підступну весняну застуду. Проте часто під маскою ГРВІ ховається сезонна алергія. Як розпізнати справжню причину нездужання, чому не варто купувати антигістамінні препарати наосліп та що таке оральний алергічний синдром?

Застуда чи алергія: як самостійно розпізнати симптоми

Найчастіше сезонний алергічний риніт (нежить) плутають зі звичайним вірусним захворюванням. За словами Ілони Кадіної, головна визначальна риса застуди полягає у її тривалості: з лікуванням чи без нього, організм людини повністю одужує протягом 7–10 днів.

Якщо ж симптоми не зникають тижнями, турбують вас протягом усього року або загострюються чітко в конкретний сезон (наприклад, у травні під час цвітіння певних рослин) — це вірна ознака алергії.

Проте нежить — далеко не єдиний прояв реакції організму. Алергія може маскуватися під кон’юнктивіт, дерматит, викликати бронхіальну астму або набряки. Ще одним поширеним симптомом є гостра кропивниця на шкірі, яка може тривати до шести тижнів. Лікарка наголошує, що причиною таких висипань не обов’язково є класичний алерген. Кропивницю також можуть спровокувати сильний стрес, перегрівання на сонці, переїдання або навіть прийом певних вітамінів.

Що таке оральний алергічний синдром?

Іноді пацієнти стикаються з дуже дивними реакціями організму на цілком звичні продукти. Це явище називається оральним алергічним синдромом, який виникає через так звані харчові перехрестя компонентів.

Наприклад, у людини з підтвердженою алергією на пилок берези може раптово виникнути набряк губ, свербіж язика чи горла під час поїдання звичайного сирого яблука або моркви. А пацієнт, організм якого реагує на полин, може відчути аналогічні неприємні симптоми, коли їсть свіжий персик.

Саме через таку заплутану реакцію імунної системи вкрай важливо звертатися до фахівців для точної діагностики, замість того щоб самостійно виключати продукти з раціону.

Як знайти «свого» збудника: сучасна діагностика

Щоб точно знати свого “ворога” в обличчя, сучасна медицина пропонує два основні шляхи обстеження:

Нашкірний прик-тест: Це фактично контрольована мініпровокація організму. На шкіру передпліччя пацієнта наносять мікродози різних алергенів. Вже за 15 хвилин лікар отримує візуальний результат.

Лабораторні обстеження: Цей метод є більш чутливим та сучасним. Він не вимагає від пацієнта попереднього припинення прийому протиалергічних ліків.

Як пояснює лікарка-алерголог, зараз активно розвивається молекулярна алергодіагностика. Завдяки їй кров пацієнта можна розкласти на окремі компоненти і з математичною точністю виявити справжню першопричину алергії. Це допомагає пояснити ті самі “перехрестя”, коли організм плутає пилок дерева зі звичайним фруктом.

Чому не можна купувати таблетки без рецепта

Ілона Кадіна суворо радить не вживати протиалергічні препарати без призначення спеціаліста. У жодній європейській країні ви не зможете купити такі ліки без рецепта лікаря, адже вони мають різну дію та побічні ефекти.

Всі антигістамінні препарати поділяються на седативні та неседативні. Перша група викликає сильну сонливість, втрату концентрації та уваги. Якщо ви самостійно “призначили” собі такі таблетки перед поїздкою, сідати за кермо автомобіля категорично заборонено. Про такі критичні нюанси попереджає лише лікар, а пацієнти рідко уважно читають довгі інструкції.

Варто розуміти, що прийом антигістамінних — це лише симптоматичне лікування. Таблетки рятують вас “з сьогодні на сьогодні”, блокуючи прояви хвороби, але вони не наводять лад в імунній системі. Як тільки ви припините їх пити — чхання та набряки повернуться з новою силою.

Чи можливо вилікувати алергію назавжди?

Алергія — це збій імунної системи, яка починає агресивно виробляти антитіла у відповідь на безпечний подразник (наприклад, пилок). З кожним новим сезоном кількість антитіл зростає, а симптоми стають все більш важкими та виснажливими.

Щоб не сидіти на таблетках усе життя, існує метод алерговакцинації (АСІТ-терапія). Це регулярне введення в організм пацієнта мікродоз саме того алергену, на який він реагує. Протягом 3–5 років такої терапії імунна система “звикає” до подразника, і хвороба відступає. За словами експертки, на сьогодні це єдиний науково доведений метод, який дозволяє повністю заблокувати імунну пам’ять та вилікувати алергію назавжди.