Секретні експерименти ЦРУ: колишній керівник розкрив правду про телепатичні здібності людей

Колишній директор секретної урядової програми ЦРУ Project Stargate Дейл Графф зробив гучну заяву: кожна людина має приховані екстрасенсорні здібності та здатна підключатися до «нескінченної свідомості Всесвіту». Водночас цей вроджений інтуїтивний потенціал зараз активно придушується сучасними технологіями та мобільними гаджетами.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

- Реклама -

Проєкт Stargate діяв у період холодної війни з 1970-х років до 1995 року. Ця засекречена ініціатива американських військових досліджувала феномен «віддаленого бачення» — здатність силою думки сприймати приховані об’єкти, координати чи майбутні події без участі фізичних органів чуття. Учасники програми успішно знаходили секретні радянські військові бази, а одного разу змогли точно визначити місце падіння зниклого бомбардувальника СРСР.

Дослідник особисто брав участь в експериментах і стверджує, що для оволодіння так званою енергією «псі» потрібні лише правильна мотивація та тренування. За його словами, розкриття цих талантів дозволяє людям стати більш креативними і навіть лікувати фізичні травми на відстані.

- Реклама -

«Усі ми маємо потенціал для розвитку та використання наших природних псі-здібностей. Головне: визнати таку ймовірність та слідувати послідовному підходу до тренувань», — запевняє Графф.

Робота директора проєкту виходила за межі простого ментального сканування віддалених локацій: Графф неодноразово передбачав катастрофи до їхнього початку. Якось він побачив максимально реалістичний сон про зіткнення двох літаків у горах поблизу Колорадо-Спрінгс і навіть розгледів заголовок про це в газеті The Denver Post. Рівно за тиждень трагедія відбулася в реальності з абсолютною точністю.

Вчений попереджає сучасне суспільство про серйозну небезпеку від надмірного захоплення смартфонами та соціальними мережами. На його думку, випромінювання від бездротових технологій фізично впливає на ментальні структури мозку, блокуючи вроджений телепатичний потенціал.

«Ми віддаляємося від нашого інтуїтивного стану розуму, коли так сильно покладаємося на ці зовнішні допоміжні засоби», — резюмує колишній керівник секретної програми.