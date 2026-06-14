Жменя звичайних волоських горіхів перед сном може стати вашим найкращим снодійним. Як виявилося, високий вміст мелатоніну в цих плодах допомагає організму значно швидше розслабитися та зануритися у глибокий сон.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Health.

Щоб перевірити реальний вплив волоських горіхів на якість нічного відпочинку, у 2025 році дослідники залучили 76 молодих людей віком від 20 до 35 років до масштабного 18-тижневого експерименту. Учасників розділили на дві групи: перша щодня з’їдала 40 грамів горіхів за вечерею, тоді як друга їх взагалі не вживала. Після восьми тижнів та невеликої перерви групи помінялися місцями.

Протягом усього дослідження вчені ретельно фіксували рівень мелатоніну за допомогою аналізів, а спеціальні трекери на зап’ястях безперервно вимірювали температуру тіла, активність та показники сну.

Результати виявилися вражаючими. У період вживання горіхів учасники демонстрували значне збільшення вечірнього вироблення мелатоніну. Вони набагато швидше засинали, рідше прокидалися серед ночі та відчували значно меншу сонливість протягом наступного дня.

Головний секрет такого потужного ефекту криється в унікальному хімічному складі продукту. Дослідники виявили, що кожна порція волоських горіхів містить солідну дозу триптофану та мелатоніну.

Як пояснює психологиня з поведінкової медицини сну Даніелла Маркетті, триптофан є ключовою біохімічною відправною точкою для синтезу гормонів, які регулюють наш відпочинок. Сам же мелатонін слугує природним сигналом для тіла про те, що настав час готуватися до сну. Крім того, правильне співвідношення амінокислот у горіхах допомагає цим корисним речовинам безперешкодно проникати до мозку.

«Ці результати є достатньо вагомими, щоб визнати волоські горіхи продуктом, що сприяє сну, хоча наразі їх не можна вважати повноцінною заміною лікуванню безсоння», — наголошує докторка Маркетті.

Якщо ви хочете покращити свій відпочинок, експертка радить з’їдати 30–40 грамів (приблизно невелику жменю) волоських горіхів після вечері. Зробити це варто за дві-три години до сну — саме стільки часу потрібно організму для природного підвищення рівня мелатоніну в крові.